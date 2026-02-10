Andrea Pucci blindato da Mediaset: nessuna crisi dopo le polemiche pro-Corona

Dopo giorni di speculazioni e preoccupazioni, arriva la smentita che Andrea Pucci aspettava. Nonostante la rinuncia a Sanremo, la perdita di una collaborazione commerciale (Conad) e soprattutto le dichiarazioni controverse su Fabrizio Corona diventate virali, il rapporto tra il comico e Mediaset resta saldo. Fonti dell’azienda confermano a Fanpage.it: “Non è cambiato nulla, confermati i prossimi impegni televisivi”.

Le ultime settimane sono state un susseguirsi di contraccolpi per Pucci. Prima la decisione di fare un passo indietro sul Festival di Sanremo, poi l’annuncio via Instagram della perdita di una collaborazione con la catena di supermercati, infastidita dalle polemiche politiche (si sarebbe trattato di un evento aziendale).

“Di questo passo finirò per chiedere l’elemosina”, aveva scherzato il comico sui social, con quell’autoironia che lo contraddistingue ma che nascondeva probabilmente più di una preoccupazione reale.

Il vero terremoto, però, è arrivato quando un video del suo spettacolo teatrale ha iniziato a circolare in rete. Nelle immagini, Pucci si schiera apertamente dalla parte di Fabrizio Corona: “Sono contento del fatto che qualcuno tiri fuori tutta la m*rda che c’è, io sto dalla parte di Corona”. Parole pronunciate davanti a un pubblico teatrale, ma che una volta uscite dalla sala hanno assunto tutt’altro peso mediatico.

Eppure, al di là delle voci insistenti che davano per certo un raffreddamento dei rapporti con Cologno Monzese (e con il direttore delle risorse artistiche Restelli?), la realtà racconta un’altra storia. I progetti annunciati dallo stesso Pier Silvio Berlusconi per il comico milanese restano in piedi. Nessun dietrofront, nessun ripensamento. Mediaset, almeno per ora, sembra distinguere tra le dichiarazioni private di un artista durante uno spettacolo dal vivo e i suoi impegni professionali con l’azienda.