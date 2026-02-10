Pucci si schiera con Corona e sfida Mediaset: c’entra l’amicizia (finita?) con Restelli, pezzo grosso della rete?

Circola in rete un video in cui Andrea Pucci — volto storico Mediaset, reduce dal caso Sanremo — si schiera apertamente con Fabrizio Corona nella sua battaglia contro i vertici di Cologno Monzese. Perché il comico ha voltato le spalle all’azienda per cui lavora da trent’anni? Dietro lo strappo potrebbe esserci la fine del legame fraterno con Giorgio Restelli, il potente Direttore delle Risorse Artistiche Mediaset. Un’amicizia che sembrava indissolubile e che oggi pare ridotta al gelo.

Circola da diverse ore in rete un video che mostra Andrea Pucci, il comico su cui si è scatenato l’ultimo caso pre-Sanremo, dichiarare apertamente di schierarsi dalla parte di Fabrizio Corona nell’ambito della "personale guerra" che l’ex re dei paparazzi sembrerebbe aver scatenato contro Mediaset e alcuni dei suoi volti più noti. “Questa volta do ragione a Corona”, dice Pucci a margine di un suo spettacolo in teatro, voltando le spalle pubblicamente all’azienda per la quale lavora da 30 anni. Un incidente diplomatico che rischia, come anticipato da Grazia Sambruna, di far saltare la serata evento di cui il comico avrebbe dovuto essere protagonista. La serata era prevista — come annunciato da Pier Silvio Berlusconi in persona in occasione della presentazione degli ultimi palinsesti Mediaset — per la primavera del 2026.

Ma quali sarebbero le ragioni dell’inaspettata decisione di Pucci di voltare le spalle all'azienda?

Il legame con Giorgio Restelli

Pucci, per gli addetti ai lavori, non è solo un comico cui è capitato di lavorare per Mediaset. Si tratta di un attore che, fino al 2020 almeno, è rimasto sotto l’ala protettiva di uno dei pezzi grossi di Cologno Monzese: il direttore delle risorse artistiche Giorgio Restelli. Cene, viaggi, serate mondane condivise con le rispettive compagne: sono tantissime le occasioni che i due hanno vissuto negli anni, tanto che lo stesso Pucci, condividendo su Instagram alcune foto scattate con il manager, lo definiva un “fratello”.

Andrea Pucci, Giorgio Restelli e le rispettive compagne in vacanza a Formentera

Addirittura, all’epoca della partenza di Big Show, lo spettacolo di Pucci in onda su Italia1 nel 2017, il comico ottenne la possibilità di sponsorizzare il suo programma al Grande Fratello (all'epoca condotto da Ilary Blasi) e ad accompagnarlo nel suo viaggio verso la casa romana di Cinecittà fu proprio Restelli. Ma di questo rapporto tanto esibito, a un certo punto, si perdono le tracce.

Pucci con il "fratello" Restelli al GF di Ilary Blasi per sponsorizzare la partenza di Big Show, il format condotto dal comico su Italia1

Restelli sparisce dalle foto private condivise da Pucci sul suo profilo e lo stesso accade con Priscilla Prado, moglie brasiliana di Pucci, che smette improvvisamente di pubblicare su Instagram le foto della sua amicizia con Sara Testa, compagna di Restelli. Che cosa è accaduto tra i due a partire dal 2021? È a causa di questo rapporto e della possibile crisi che avrebbe allontanato Pucci dal manager che il comico ha pubblicamente dato ragione a Corona (che ha parlato anche del direttore Restelli) contro Mediaset?

Le accuse di Corona a Giorgio Restelli

Nel corso di una delle puntate di Falsissimo durante le quali Corona si è scagliato contro Mediaset, è stato lo stesso Fabrizio a fare apertamente il nome di Restelli. Il direttore delle risorse artistiche è stato descritto come il "numero 2" della rete, su un gradino solo di poco inferiore a quello di Pier Silvio Berlusconi quanto a potere aziendale. Non solo: benché sia ufficialmente legato da anni alla stilista Sara Testa (a lungo amica della moglie di Pucci), Restelli è stato descritto da Corona come un tombeur de femmes. Perché? L’ex re dei paparazzi non lo ha chiarito, ma ha aggiunto che sarebbe stato proprio il manager a spingere Pier Silvio a fargli causa per le sue dichiarazioni a Falsissimo.

Una nota di colore relativa a Restelli, manager Mediaset sconosciuto ai più: il suo nome compare all’interno di un articolo pubblicato da Dagospia nel 2024. Il sito di Roberto D’Agostino aveva annunciato che proprio il direttore sarebbe stato convocato dagli avvocati di Francesco Totti nell’ambito del processo per la separazione da Ilary Blasi. Il motivo? Pare che l’ex capitano della Roma volesse spingerlo a parlare in tribunale del suo rapporto con la conduttrice. Ma secondo quanto risulta a Fanpage.it, Restelli non sarebbe mai andato in tribunale, limitandosi a far pervenire una dichiarazione nella quale spiegava che il rapporto con Blasi sarebbe stato unicamente di natura professionale.