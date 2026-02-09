spettacolo
Conad disdice l’ingaggio di Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Se continua così dovrò chiedere l’elemosina”

Dopo la sua rinuncia al Festival di Sanremo 2026 in seguito alle polemiche, Conad ha disdetto l’ingaggio di Andrea Pucci per un loro evento aziendale. Ad annunciarlo il comico stesso con ironia: “Ora non faccio più ridere? Se va avanti così dovrò andare a chiedere l’elemosina”.
A cura di Elisabetta Murina
Dopo la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, Andrea Pucci perde un importante incarico lavorativo. A solo un giorno di distanza, Conad ha annunciato la decisione di disdire la collaborazione con il noto comico per un evento in seguito alle polemiche nate intorno al suo nome. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato tra le sue storie Instagram ironizzando sull'accaduto.

"La Conad ha cambiato idea ora non faccio più ridere, ma neanche la spesa come rimborso?", ha scritto Pucci tra le sue storie Instagram accompagnando il messaggio allo screen della mail ricevuta dalla nota catena di supermercati. Nella comunicazione si leggono le motivazioni che hanno portato l'azienda alla decisione: "Non possiamo legare il nostro nome a fatti e/o persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba e/o polemica. Ci vediamo costretti a rinunciare all'ingaggio dell'artista Andrea Pucci al nostro evento aziendale". Il comico ha condiviso l'insegna del noto supermercato e, con ironia, ha commentato: "Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l'elemosina". 

Solo ieri, 8 febbraio, il comico aveva annunciato il suo passo indietro dal palco dell'Ariston ancora prima di salirci e a due settimane dall'inizio dell'evento. Dietro alla sua decisione una "onda mediatica negativa" che l'ha travolto, tra minacce e insulti indirizzati anche alla famiglia: "Sono incomprensibili ed inaccettabili, nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno".

1.769 CONDIVISIONI

