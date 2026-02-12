Non è la TV, quarta puntata: la morte di Jason Van Der Beek, il caso RaiSport e l’affare Pucci a Sanremo

In streaming sul canale YouTube di Fanpage.it la quarta puntata di Non è la tv, il format prodotto da Deepinto e condotto da Andrea Parrella con la partecipazione di Grazia Sambruna e Stefania Rocco. Di seguito i temi della settimana: la morte di Jason Van Der Beek e il meme su Dawson Leery, il pasticcio di RaiSport con la telecronaca olimpica di Paolo Petrecca e la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026.

Nella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it prodotto da Deepinto, in onda tutti i giovedì dalle ore 22 sul canale Youtube del giornale, tornano Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Stefania Rocco per parlare dei temi più scottanti della settimana.

Che cosa è successo in televisione e nel mondo dello spettacolo? La morte di James Van Der Beek entra prepotente nel dibattito pubblico. Pertanto, il meme del giorno è quello riguarda proprio l'attore protagonista di Dawson's Creek.

Si parlerà inevitabilmente di quello che sta accadendo in Rai in questi giorni. L'annuncio e poi la rinuncia di Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, ma soprattutto quello che sta accadendo a RaiSport. L'imbarazzante telecronaca del direttore Paolo Petrecca in apertura dei giochi invernali di Milano-Cortina, l'ammutinamento dei giornalisti di RaiSport con tanto di comunicato sindacale e ritiro delle firme da tutti i servizi, fino al destino dello stesso direttore, mai come prima in bilico.

Fanpage.it ha intervistato Alessandro Antinelli, giornalista e componente del comitato di redazione di RaiSport, che ha raccontato retroscena interessanti su quanto accaduto. In studio, si racconterà di come la redazione abbia consigliato al suo direttore di fare quella telecronaca così delicata, ricevendo in risposta un atteggiamento aggressivo. Una vicenda che ha creato e sta continuando a creare grandissimo imbarazzo in Rai.

Non è la TV prosegue il suo cammino con le rubriche dei suoi protagonisti: Stendiamo un velo Grazioso, a cura di Grazia Sambruna che commenterà i momenti più cringe della settimana; Ce lo dicono le carte, a cura di Stefania Rocco che attraverso i tarocchi tirerà fuori i pettegolezzi più scabrosi. A queste due rubriche si aggiungerà Sostiene Parrella, un nuovo momento editoriale del Takeshi Kitano della live più pazzesca dello streaming italico.