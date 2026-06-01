Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig, i motivi dell’addio e la ricerca dei sostituti

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig dopo oltre 11 anni di conduzione. Il motivo riguarda impegni di lavoro che renderebbero inconciliabile il programma. I due autori, Gino e Michele, hanno fatto sapere che i casting per i sostituti sono aperti e che “abbiamo già qualche idea”.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig. La prossima edizione del programma, che andrà in onda in autunno su Canale 5, non vedrà più alla conduzione la storica coppia. A farlo sapere gli autori Gino e Michele, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera durante il Festival della tv di Dogliani. Dopo 11 anni, nel noto show comico ci sarà un cambiamento e i casting per sostituirli sono già aperti.

Bisio e Incontrada non saranno presenti nella prossima edizione per via di rispettivi impegni di lavoro. Il primo, infatti, sarà alle prese con il suo secondo film da regista, mentre per la seconda la questione tempistica diventa un problema, dal momento che si sovrappone allo show con Gigi d'Alessio. Per oltre 11 anni sono stati loro il volto del programma, che ha visto susseguirsi sul palco generazioni di comici. Lo scorso febbraio, in occasione dell'ultima puntata di Zelig 30 su Canale 5, Incontrada era scoppiata in lacrime e Bisio aveva salutato i spettatori dicendo: "Potrebbe essere la fine di tutto, chissà".

Una domanda potrebbe allora sorgere spontanea: chi li sostituirà? I due autori hanno fatto sapere che i casting per la nuova coppia di conduttori ha già preso il via e che al momento "abbiamo qualche idea, ma è presto per fare nomi". Le possibilità tra cui scegliere sono ampie considerando che, negli anni, sul palco si sono date il cambio diverse generazioni di comici, dai più giovani ai più longevi della tv, che hanno sempre mantenuto ottimi rapporti con i conduttori. Tuttavia, alla celebrazione dei 30 anni del programma, l'assenza di Checco Zalone (cha ha mosso i primi passi proprio a Zelig) non è passata inosservata. Tra coloro che sono saliti su quel palco ci sono anche Ale e Franz, Ficarra e Picone, Giovanni Vernia, Teresa Mannino e ancora I Fichi d'India, Leonardo Manera.