Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in lacrime salutano Zelig: “Potrebbe essere la fine di tutto”

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno salutato il pubblico di Zelig ieri sera, al termine della quarta puntata evento dedicata ai 30 anni dello show. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime, e il collega ha dichiarato: “Potrebbe essere la fine di tutto, chissà”.

Ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026, è andata in onda l'ultima puntata di Zelig 30, in prima serata su Canale5. La quarta serata evento dedicata ai 30 anni del famosissimo show, festival della comicità italiana, si è conclusa con le lacrime di Vanessa Incontrada e le parole di Claudio Bisio che ha salutato i telespettatori annunciando: "Potrebbe essere la fine di tutto, chissà". L'edizione speciale del programma ha visto il ritorno sul palco di tutti i grandi protagonisti che hanno fatto la storia dello show. Tra questi Ale e Franz, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Gigi Rock, Senso D'Oppio, Katia e Valeria. Ospiti della serata di ieri sono stati Antonio Albanese e Cochi Ponzoni e La Paolo Jannacci Band. Terminata la carrellata di vecchi e irresistibili sketch, i conduttori dello show, padroni di casa, hanno salutato il pubblico.

I saluti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig

"Stiamo finendo. Sono felice di essere stata qui con te, con voi, per 22 anni. C'è un'emozione particolare per me e Claudio stasera", ha dichiarato Vanessa Incontrada. "Potrebbe essere la fine di tutto, chissà" ha aggiunto Claudio Bisio. E dopo aver cantato una canzone dedicata alla trasmissione, scritta da Rocco Tanica, Vanessa Incontrada non ha trattenuto le lacrime. Ha abbracciato il suo storico collega e amico di lunga data: "Ci vedremo in giro, sempre insieme". "Sono stati 30 anni bellissimi. Grazie a tutti, a Mediaset per averci dato questa possibilità", ha poi concluso prima di cantare ancora una volta insieme a tutti i comici e il cast del programma sul palco, tra gli applausi del pubblico.

Al momento, stando alle parole dei conduttori, non sembrerebbe essere in programma una nuova edizione dello show. Negli ultimi anni è sembrato che Zelig abbia fatto molta fatica a trovare una collocazione stabile nel palinsesto televisivo, ecco perché i conduttori hanno salutato lo studio commossi, come se fosse un addio.