Stanno Tutti Invitati, gli ospiti dell’ultima puntata del 16 aprile: anche Belen Rodriguez con Pio e Amedeo

Si chiude giovedì 16 aprile lo show evento di Canale 5 dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Per il gran finale di “Stanno Tutti Invitati”, il duo comico accoglie un cast ricco: da Belen Rodriguez ai Pooh e Selvaggia Lucarelli.

L’appuntamento finale con Pio e Amedeo è fissato per stasera, giovedì 16 aprile, alle 21.30 su Canale 5. Con la terza puntata di Stanno Tutti Invitati, il duo comico conclude il racconto corale nato per celebrare il quarto di secolo passato tra televisione, cinema e teatro. Per il congedo definitivo, lo show punta su un parterre di ospiti trasversale, che unisce la musica d’autore alla satira e al grande intrattenimento: da Belen Rodriguez, passando per i Pooh, fino a Selvaggia Lucarelli.

Gli ospiti di Stanno Tutti Invitati di giovedì 16 aprile

Il nome più atteso della serata è indubbiamente quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina sarà protagonista di un momento di confronto con i due padroni di casa, riaccendendo i riflettori su di sé in un contesto dove l'ironia di Pio e Amedeo non risparmia nessuno. Insieme a lei, il cast della puntata finale prevede Selvaggia Lucarelli, la giornalista e giurata televisiva per un faccia a faccia dai toni pungenti; Lino Banfi, icona del cinema e della comicità, per un omaggio alle radici pugliesi del duo; I Pooh, band storica della musica italiana per i momenti celebrativi. Infine, Sal Da Vinci, Michele Zarrillo e Francesco Renga: un trittico di voci per la parte musicale dello show.

Pio e Amedeo stasera su Canale 5 con Stanno tutti invitati

Dove vedere la puntata in tv e in streaming

Lo show ripercorrerà i momenti più significativi del percorso di Pio e Amedeo. Dagli esordi nelle emittenti locali fino ai successi al botteghino e ai programmi cult, la serata si preannuncia come un grande evento di intrattenimento capace di unire musica e comicità irriverente. L'appuntamento è per le ore 21.30 su Canale 5. Per chi non potesse trascorrere il giovedì sera davanti alla TV, sarà possibile seguire i due comici in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili grazie a Mediaset Infinity, o recuperare le puntate sulla stessa piattaforma.