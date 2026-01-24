30 anni di Zelig, gli autori: “Sono 10 anni che chiediamo a Checco Zalone di venire”

Sono passati 20 anni da quando Checco Zalone debuttò dal palco di Zelig Off prima e di Zelig Circus poi, ma oggi che l’attore ed ex comico pugliese è diventato il re Mida del cinema italiano, Zalone si sarebbe rifiutato di tornare a calcare il palco che lo aveva lanciato. A raccontarlo, in un’intervista al Corriere, sono stati Giancarlo Bozzo, Michele Mozzati e Luigi Vignali, autori di Zelig e dello speciale realizzato per i 30 anni della trasmissione, in onda su Canale 5.

I no di Checco Zalone a Zelig

Gli autori della trasmissione che contribuì al successo di Zalone, permettendogli di esibirsi in tv per la prima volta, raccontano di avergli chiesto in svariate occasioni di tornare sul palco che lo ha lanciato, ma Zalone non avrebbe mai accettato l’invito.

“Sono 10 anni che gli chiediamo di venire a Zelig e per noi è un dispiacere che non sia più venuto”, hanno dichiarato i tre, rammaricati dai no dell’attore, tornato di recente campione di incassi con il film Buen Camino. “Sicuramente il successo è da gestire. Con la grande popolarità non è semplice tornare indietro e riproporre le vecchie gag. Zalone ha la mia comprensione, ma comunque mi aspettavo che per il trentennale venisse”, ha aggiunto Mozzati, ponendo l'accento su quanti altri attori lanciati dallo stesso palco abbiano invece accettato di tornare a esibirsi per celebrarne il successo.

Lo speciale per i 30 anni di Zelig su Canale 5

Condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, lo speciale Zelig 30 conta in totale 45 puntate, andate in onda su Canale 5 ogni settimana a partire dal 12 gennaio 2026. Ad alternarsi sul palco sono stati alcuni tra i volti più noti della comicità italiana: da Geppi Cucciari a Teresa Mannino, Aldo, Giovanni e Giacomo, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz e molti altri. Tra gli assenti diventati popolarissimi solo Zalone.