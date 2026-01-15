Checco Zalone si imbuca nel video di una fan, lo sketch è virale: “Tutto gratis, così a c*lo”

Attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, Checco Zalone è stato protagonista di un fuoriprogramma mentre era a cena. Il siparietto improvvisato per una fan in un video virale su TikTok: “Ti è andata di lusso, sono qui gratis”.

Checco Zalone non smette di stupire, nemmeno quando si siede a tavola per una cena privata. Attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, il comico pugliese è finito al centro di un video diventato rapidamente virale su TikTok, dopo essere stato intercettato da una fan, Vittoria, all'interno di un ristorante. La ragazza era impegnata a montare un video di auguri per i 18 anni dell'amica Letizia e, trovandosi davanti l'attore, non ha potuto fare a meno di tentare il "colpaccio": chiedere a Zalone di chiudere il filmato.

Lo sketch improvvisato di Zalone: "Tutto gratis, Letizia"

Zalone, noto per la sua proverbiale riservatezza ma anche per una tagliente ironia che non risparmia nessuno, non si è sottratto. Guardando fisso in camera, ha regalato alla festeggiata uno dei suoi classici monologhi "no-filter", trasformando un semplice augurio in un momento di comicità pura: "Ciao Letizia, so che i tuoi amici volevano cercare una conclusione a questo video, beh sono io. Così a culo, perché stavo a mazzo a mangiare con questa ragazza che si chiama Vittoria. Cioè, è gratis, Letizia! Se questa è la fortuna che hai e che ti seguirà nella vita, puoi andare tranquilla". Il video ha raccolto in poche ore quasi un milione di visualizzazioni e centinaia di commenti. Gli utenti hanno celebrato non solo la comicità innata dell'artista, ma anche la sua disponibilità nel prestarsi a uno sketch totalmente spontaneo, confermando quel legame viscerale che lo unisce al pubblico italiano.

Buen Camino e il record storico

Il successo social di queste ore è solo il riflesso del terremoto che Zalone sta scatenando nelle sale cinematografiche. Il suo ultimo lavoro, Buen Camino, uscito lo scorso 25 dicembre, è ufficialmente entrato nella storia. In meno di un mese di programmazione, la pellicola ha incassato l'incredibile cifra di 65.689.125 euro, superando il precedente primato detenuto dallo stesso Zalone con Quo Vado? (fermo a 65,3 milioni). Il film si è piazzato al primo posto dei film più visti di sempre in Italia, insidiando da vicino il primato assoluto di Avatar.