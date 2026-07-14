Michelle Hunziker su Giulio Berruti: “Assente al matrimonio di Aurora per delicatezza. Potrei sposarmi di nuovo”

Michelle Hunziker si apre sulla relazione con Giulio Berruti e chiarisce il giallo sulla sua assenza al recente matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti: “Ha preferito raggiungerci dopo per delicatezza verso la famiglia”.

Michelle Hunziker parla per la prima volta in modo diretto del legame con Giulio Berruti. La conduttrice ha scelto le pagine di Vanity Fair per raccontare i dettagli di una relazione nata lontano dai riflettori ma diventata via via sempre più solida. La complicità tra i due, consolidatasi nell'ultimo periodo tra weekend in montagna e fughe romantiche, sembra averle restituito una stabilità profonda, che lei stessa riassume partendo da un dettaglio intimo: la condivisione degli spazi notturni. E sull'assenza del nuovo compagno al matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti: "L'ha fatto per delicatezza".

Lontana dai cliché del colpo di fulmine da copertina, Hunziker ha voluto spiegare cosa significhi oggi per lei la presenza dell'attore nella sua vita, legandola a una ritrovata sensazione di protezione: "Mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire mille altre cose… Non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me".

Il giallo delle nozze di Aurora Ramazzotti

L'intervista ha offerto l'occasione per fare chiarezza su un retroscena che aveva alimentato il gossip nelle ultime settimane: l'assenza di Berruti al recente matrimonio della primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti. Molti avevano ipotizzato tensioni familiari, ma la conduttrice ha smentito categoricamente le voci, elogiando la scelta del compagno: "Nonostante l’invito di Aurora, Giulio, per grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha preferito raggiungerci dopo il matrimonio, il 5 mattina". Un dettaglio del carattere dell'uomo apprezzato anche dalla stessa Aurora, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe rimasta "colpita dalla sua serietà".

L'apertura a un terzo matrimonio

Già madre di tre figlie e con due matrimoni alle spalle, il primo con Eros Ramazzotti e il secondo con l'imprenditore Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha sorpreso non escludendo la possibilità di indossare nuovamente l'abito bianco in futuro, pur rivedendo il concetto formale del legame istituzionale: "Alla fine, nella vita mai dire mai. Delle cerimonie nuziali mi piacciono le promesse d’amore, meno i contratti, che concepisco solo per dare ai figli un senso di ‘idoneità sociale’. Sono una romantica, quindi sì, potrei sposarmi di nuovo, magari in un’occasione meno formale, in un ‘non matrimonio’".