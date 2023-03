Eros Ramazzotti è fidanzato con Dalila Gelsomino, complicità e sorrisi già dallo scorso dicembre Eros Ramazzotti è fidanzato con Dalila Gelsomino, le foto del settimanale Chi testimoniano la relazione già dallo scorso dicembre. La 34enne milanese e il cantante si sarebbero conosciuti in Messico.

A cura di Ilaria Costabile

Eros Ramazzotti ha trovato l'amore, stavolta davvero, senza alcuna supposizione o storia affibbiata per caso. Il cantante ha di recente pubblicato uno scatto su Instagram che lo vede intento a baciare una giovane donna, augurandole buon compleanno. Si tratta di Dalila Gelsomino, 34enne milanese, con la quale i fotografi del settimanale Chi, lo avevano beccato anche lo scorso dicembre.

Le prime foto insieme già a dicembre

Complici e visibilmente innamorati, così appaiono Eros Ramazzotti e la sua dolce metà, mentre escono da un ristorante milanese dopo un lauto pranzo per poi recarsi a casa di lui. Il tutto accadeva lo scorso dicembre. Tra un sorriso e l'altro, un gioco di sguardi e qualche baruffa tra innamorati, il cantante e Dalila Gelsomino si muovevano già indisturbati per le strade di Milano, senza che nessuno potesse sospettare si trattasse proprio d'amore. Invece, stavolta, così è stato. La certezza viene dai social, dopo che il cantante ha pubblicato uno scatto in cui la bacia con tanto di dedica accanto, risalente ad inizio marzo.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, foto settimanale Chi

Chi è Dalila Gelsomino

Con molta probabilità i due si sono conosciuti a Playa del Carmen, in Messico, dove lei vive occupandosi di accoglienza e turismo, e tra i posti del mondo da lui più amati, dove spera un giorno di poter iniziare anche una nuova fase della sua vita: "Quel modo di vivere vorrei che fosse il mio presente e il mio futuro", aveva detto in un'intervista a Il Messaggero. La loro, quindi, è una storia che si nutre del tempo che riescono a trascorrere insieme, che diventa sempre più prezioso, considerando la distanza che li separa. La 34enne è già dal 2016 che vive in Sudamerica, dopo aver conseguito una laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, seguita da una borsa di studio alla New York University al Albany.