Eros Ramazzotti: “Se mio nipote si chiamasse Eros sarei felice. Io di nuovo padre? Non lo escludo” Dopo aver emozionato sul palco di Michelle Impossibile, confida la gioia per la nascita futura del suo primo nipotino. “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno”. Sul suo futuro sentimentale: “Non mi interessa quel che pensa la gente, se uno si innamora fa quello che sente”.

A cura di Giulia Turco

Eros Ramazzotti futuro nonno non poteva mancare sul palco di Michelle Impossibile &Friends, lo show che Michelle Hunziker ha costruito come un vero e proprio ritrovo di famiglia. Nella puntata di esordio della seconda edizione, Eros e Aurora Ramazzotti incinta di quasi 8 mesi si sono dedicati duetti d’amore, facendo scivolare qualche lacrima anche alla conduttrice, emozionatissima alla sola idea che la loro famiglia si stia allargando.

Il nome del primo nipotino di Eros Ramazzotti

È al settimanale Oggi che il cantante, sempre piuttosto schivo sulla propria vita privata, confida la gioia per la nascita futura del suo primo nipotino. “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”, racconta il cantante che il prossimo aprile diventerà nonno per la prima volta. A fare da collante nella famiglia Ramazzotti è l’amore che ancora oggi lega Eros e Michelle, nonostante la separazione arrivata ormai parecchi anni prima: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vira è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo”, ha spiegato la conduttrice pochi giorni prima al Corriere della Sera.

Presto nonno, ma non esclude di poter essere di nuovo padre

Una vita sentimentale dalla quale ha avuto tanto Eros Ramazzotti, che dopo la storia d’amore con Michelle Hunziker è stato sposato con Marica Pellegrinelli. Dal loro matrimonio sono nati i due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Oggi nel suo cuore non c’è nessun altra donna, ma Eros, presto nonno a 59 anni, non chiude nessuna porta. “Non mi interessa quel che pensa la gente”, spiega al settimanale. “Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo”.