Aurora Ramazzotti al padre Eros, che compie 60 anni: “Vorrei proteggerti dal dolore che hai provato” Aurora Ramazzotti scrive una lettera al padre Eros nel giorno del suo 60esimo compleanno. Al centro lo splendido rapporto che lega padre e figlia: “Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu”.

A cura di Stefania Rocco

Il Corriere della Sera pubblica la lettera scritta da Aurora Ramazzotti al padre Eros nel giorno del suo 60esimo compleanno. Il cantante, padre di 3 figli e oggi nonno del piccolo Cesare, resta una delle figure fondamentali nella vita della primogenita che ha voluto festeggiare pubblicamente una data ritenuta importante nella vita del genitore, con una lettera a sorpresa che celebra il loro rapporto. "Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu", scrive Aurora, confermando lo strettissimo legame coltivato fin dai suoi primi giorni di vita.

Aurora Ramazzotti al padre Eros: "Un nome perfetto, sei l'amore"

"Ho sempre pensato che il tuo nome ti calzasse a pennello. Tu sei l’amore. Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato. Sei la persona più generosa che conosca. La tua gentilezza e la tua umiltà sono un esempio per tutti, in un’epoca dove regna l’arroganza ed il menefreghismo. Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita", prosegue la giovane, nata dall'amore tra Eros e la ex moglie Michelle Hunziker, "Oggi guardo al passato con lo sguardo di una mamma e inizio a vedere il perché di molte cose che prima non capivo. Oggi vorrei tornare indietro e abbracciarti di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati".

"Grazie per avere affrontato le difficoltà pensando all'Aurora del futuro"

Aurora condensa nelle ultime righe i ringraziamenti al padre per l'impegno profuso per crescerla affinché diventasse la donna che è oggi: "Oggi vorrei proteggerti io dal dolore che hai provato e apprezzo ancora di più tutto quello che hai fatto per me. Grazie per avermi trasmesso che l’amore è l’unica cosa che conta e che bisogna proteggerlo ad ogni costo. Grazie per la vita che mi hai dato, per aver affrontato le difficoltà pensando all’Aurora del futuro, per essere stato sempre vero ed avermi insegnato a non dovermi mai snaturare per gli altri. Grazie, a nome di tutti, per aver deciso di darci accesso al tuo cuore gentile". E conclude: "Buon sessantesimo compleanno, nonno :) Ti amo, Auri".