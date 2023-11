Eros Ramazzotti felice con la sua Dalila, le foto nel quartiere dove è cresciuto il cantante Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila sono ormai una coppia collaudata. I due sono stati beccati a Roma, nel quartiere dove il cantante è cresciuto, intenti a fare un tour all’insegna dei ricordi e dei luoghi che hanno formato quello che sarebbe poi diventato uno degli artisti più amati della nostra musica.

A cura di Ilaria Costabile

Quando l'amore c'è è impossibile non riconoscerlo e non vederlo, ed è evidente dal sorriso di Eros Ramazzotti che nella sua vita di amore ce n'è davvero tanto. Il cantante è stato beccato dai fotografi del settimanale Chi mentre passeggia per le strade della periferia di Roma, quelle dove è cresciuto ed è nata la sua musica, insieme alla compagna Dalila Gelsomino. I due sembrano davvero felici e non hanno paura di mostrarlo.

Il tour nei luoghi dell'infanzia di Eros Ramazzotti

Un tour per i luoghi della sua infanzia, le strade del quartiere Lamaro-Cinecittà, alla periferia sud-est di Roma, dove Eros Ramazzotti muoveva i primi passi nel mondo della musica, senza sapere che sarebbe diventato un grande artista, tra i più amati della musica italiana. Ed è così che i due, insieme ad una coppia di amici, passeggiano, ed Eros mostra alla sua compagna i luoghi in cui è cresciuto, lo scantinato dove si esercitava a suonare, i posti che hanno forgiato il suo carattere, arrivando a Via Palmiro Togliatti, dove gli amici del cantautore hanno realizzato un murales in suo onore, ritraendolo quando era un ragazzo, lo stesso che non ha dimenticato le sue origini e le mostra alle persone importanti della sua vita, sottolineando quanto sia stato per lui importante non perdere contatto con quei posti.

L'amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

La storia tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino procede a gonfie vele. Il mese scorso, infatti, il cantante ha presentato ai figli avuti dalla sua ex moglie Marica Pellegrinelli la nuova compagna, sottolineando l'importanza che questo legame ha assunto nella sua vita. D'altra parte, lui stesso, non così avvezzo ad usare i social, aveva scritto una dedica a cuore aperto per lei, incitandola a vivere il loro amore senza paura. Ed è proprio quello che stanno facendo, godendosi ogni attimo della loro storia d'amore.