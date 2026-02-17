Vittorio Brumotti in Rai dopo Striscia La Notizia: scelto come inviato a Sanremo per La Volta Buona con Marocchi

Voci che vedevano il passaggio di Vittorio Brumotti in Rai sono state appena confermate dall'annuncio su La Volta Buona, programma di Caterina Balivo che anche quest'anno seguirà da vicino il Festival di Sanremo, in scena all'Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Dopo un lungo periodo da inviato di Striscia La Notizia, su Canale5, in sella alla sua bicicletta, il campione di bike trial approda come inviato a Sanremo del talk di Caterina Balivo. La sua nuova esperienza in Rai, precisamente su Rai 1, partirà con la puntata di mercoledì 18 febbraio, dalle ore 14.

La volta buona a Sanremo con Vittorio Brumotti e Domenico Marocchi

Domenico Marocchi e Vittorio Brumotti saranno gli inviati di La Volta Buona a Sanremo 2026 nella puntata speciale dedicata al Festival in programma per mercoledì 18 febbraio dalle ore 14. Il giornalista tra anticipazioni, pronostici e ricordi legati alla kermesse, sarà in collegamento con Caterina Balivo in studio per intercettare curiosità e intervistare i protagonisti della nuova edizione del Festival. Il ciclista ed ex inviato di Striscia La Notizia, ricoprirà ruolo di "inviato speciale", sempre in sella alla sua bicicletta, per raccontare il clima e gli eventi in città durante le serate dell'evento musicale seguito in tutta Italia.

I rumors sul suo passaggio in Rai e l'ipotesi programma in prime time

La notizia arriva a distanza di non molti giorni dall'ospitata del campione di bike trial nel salotto di Caterina Balivo durante la quale aveva raccontato della sua amicizia con un bambino, malato oncologico. Ieri, poi, è circolata indiscrezione che vedeva il passaggio di Brumotti in Rai per condurre un programma in prima serata. Rumors che non trova conferma e che resta un'ipotesi. L'investitura come inviato speciale a Sanremo per La Volta Buona, sembra comunque suonare come una "prova generale", un test per misurare la risposta del pubblico nei confronti di un personaggio che per anni è stato legato a Mediaset.