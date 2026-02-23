Programmi tv
Donatella Rettore stizzita a LVB sgrida Caterina Balivo: “Ci sono anche io”, la reazione della conduttrice

Donatella Rettore ospite di La Volta Buona oggi, in diretta da Sanremo, ha sgridato Caterina Balivo accusandola di non averla presentata insieme agli altri ospiti. In realtà, la conduttrice aveva fatto il suo nome.
A cura di Gaia Martino
Caterina Balivo è andata in onda oggi con il suo La Volta Buona, in diretta da Sanremo. Seguirà dal vivo, con il suo daily show pomeridiano, le serate della kermesse condotta e diretta da Carlo Conti insieme a tanti ospiti. Oggi, a inizio puntata, ha presentato i protagonisti della sua prima puntata dedicata alla 76esima edizione del Festival e ha ricevuto una stoccata inaspettata da Donatella Rettore, presente in studio.

La cantante ha accusato la conduttrice di non averla presentata insieme agli altri ospiti. Con tono tra il risentito e l'ironico, ha sottolineato di non aver sentito il proprio nome nell'elenco iniziale fatto dalla padrona di casa. "Caterina, ci sono pure io eh. Non mi hai nominato" ha dichiarato, creando un attimo di imbarazzo. La conduttrice è apparsa visibilmente sorpresa dalla contestazione, e Tommaso Zorzi ha subito spezzato il misunderstanding: "L'ha detto, giuro l'ho sentito, ha detto Rettore". "L'ho detto, lui dice che ha sentito. E se non l'ho fatto, scusami amore" ha subito replicato la Balivo, avvicinandosi a lei per baciarla davanti alle telecamere.

La Volta Buona in diretta da Sanremo

Il divano arancione del pomeriggio di Rai 1 si è trasferito a Sanremo per la settimana in cui va in scena, al Teatro Ariston, il Festival più seguito d'Italia. Caterina Balivo ha trasferito il suo studio a pochi passi dal teatro per accogliere ospiti e commentatori e per collegarsi con i diversi inviati sul campo. Tra questi Vittorio Brumotti, ex di Striscia La Notizia, che con la sua bicicletta e il suo stile acrobatico realizzerà collegamenti e servizi dai luoghi simbolo della città. Rosanna Cacio, che è stata vittima di un incidente mentre raggiungeva la città del Festival, avrà la sua postazione fissa alla porta del Teatro per incontrare concorrenti, ospiti, co-conduttori e il direttore artistico Carlo Conti. Domenico Marocchi seguirà gli eventi, e intercetterà i cantanti.

