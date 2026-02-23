Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feriti

Alla vigilia del Festival, la troupe di La Volta Buona è stata coinvolta in un incidente stradale. Mentre era in viaggio da Genova per raggiungere Sanremo, la troupe Rai del programma di Caterina Balivo, nel dettaglio l'inviata Rosanna Cacio, un filmaker e due autori della trasmissione, ha tamponato erroneamente un'altra vettura, in viaggio lungo una galleria in autostrada. Il van su cui viaggiava la squadra di Rai 1 è rimasta illesa dopo l'impatto: ad avere la peggio è stata la macchina su cui viaggiava una band pisana, gli Animeniacs, che si è ribaltata. Tre ragazzi sono rimasti intrappolati nella vettura: sono riusciti a uscire dall'auto dal finestrino, mentre una ragazza è stata estratta dai vigili prima di ricevere le cure mediche del personale del 118. Alcuni musicisti sono rimasti feriti, ma non in modo grave. La ragazza verrà operata nei prossimi giorni, avendo riportato la frattura scomposta di una vertebra.

Rosanna Cacio dopo l'incidente: "Siamo arrivati, stiamo bene"

Con una story su Instagram pubblicata ieri serra, Rosanna Cacio, inviata Rai a Sanremo per La Volta Buona, ha aggiornato i followers spiegando di essere arrivata a destinazione: "Vi ringrazio tutti per i messaggi che sono arrivati, siamo a Sanremo e stiamo tutti bene", ha dichiarato, dopo aver mostrato le immagini dell'incidente. Ai microfoni de iltirreno.it, ha poi commentato: "Tanta paura ma alla fine, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Il nostro autista andava un po' veloce, gli avevamo anche detto di andare più piano. In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato". I ragazzi della band che viaggiavano sull'altra macchina sono rimasti intrappolati, poi estratti grazie all'aiuto dei vigili. La band, gli Animeniacs, si stavano dirigendo a Sanremo per suonare. "Erano disperati perché temevano di non riuscire ad esibirsi. Gli ho detto "Ragazzi, siete vivi, questo è l’importante". Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante". Nel pomeriggio, ha continuato, ha parlato con il frontman della band, Daniel Fantini "e mi ha detto che avrebbero suonato comunque anche tutti incerottati col collare, perché volevano riscattarsi dopo lo spavento". Soltanto la ragazza non ha potuto esibirsi a causa dei danni riportati: "Verrà operata nei prossimi giorni", ha dichiarato, avendo riportato la frattura scomposta di una vertebra.