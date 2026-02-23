spettacolo
Video thumbnail

Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo: lo scontro con una band, musicisti feriti

La troupe Rai di La Volta Buona è stata coinvolta in un incidente mentre si dirigeva a Sanremo. L’inviata Rosanna Cacio era a bordo dell’auto che si è schiantata contro un’altra vettura, che si è ribaltata: “Avevamo detto all’autista di andare più piano”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gaia Martino
5 CONDIVISIONI
Immagine

Alla vigilia del Festival, la troupe di La Volta Buona è stata coinvolta in un incidente stradale. Mentre era in viaggio da Genova per raggiungere Sanremo, la troupe Rai del programma di Caterina Balivo, nel dettaglio l'inviata Rosanna Cacio, un filmaker e due autori della trasmissione, ha tamponato erroneamente un'altra vettura, in viaggio lungo una galleria in autostrada. Il van su cui viaggiava la squadra di Rai 1 è rimasta illesa dopo l'impatto: ad avere la peggio è stata la macchina su cui viaggiava una band pisana, gli Animeniacs, che si è ribaltata. Tre ragazzi sono rimasti intrappolati nella vettura: sono riusciti a uscire dall'auto dal finestrino, mentre una ragazza è stata estratta dai vigili prima di ricevere le cure mediche del personale del 118. Alcuni musicisti sono rimasti feriti, ma non in modo grave. La ragazza verrà operata nei prossimi giorni, avendo riportato la frattura scomposta di una vertebra.

Rosanna Cacio dopo l'incidente: "Siamo arrivati, stiamo bene"

Immagine

Con una story su Instagram pubblicata ieri serra, Rosanna Cacio, inviata Rai a Sanremo per La Volta Buona, ha aggiornato i followers spiegando di essere arrivata a destinazione: "Vi ringrazio tutti per i messaggi che sono arrivati, siamo a Sanremo e stiamo tutti bene", ha dichiarato, dopo aver mostrato le immagini dell'incidente. Ai microfoni de iltirreno.it, ha poi commentato: "Tanta paura ma alla fine, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Il nostro autista andava un po' veloce, gli avevamo anche detto di andare più piano. In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato". I ragazzi della band che viaggiavano sull'altra macchina sono rimasti intrappolati, poi estratti grazie all'aiuto dei vigili. La band, gli Animeniacs, si stavano dirigendo a Sanremo per suonare. "Erano disperati perché temevano di non riuscire ad esibirsi. Gli ho detto "Ragazzi, siete vivi, questo è l’importante". Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante". Nel pomeriggio, ha continuato, ha parlato con il frontman della band, Daniel Fantini "e mi ha detto che avrebbero suonato comunque anche tutti incerottati col collare, perché volevano riscattarsi dopo lo spavento". Soltanto la ragazza non ha potuto esibirsi a causa dei danni riportati: "Verrà operata nei prossimi giorni", ha dichiarato, avendo riportato la frattura scomposta di una vertebra.

Immagine
Personaggi
5 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo 2026, la conferenza stampa: Conti in lacrime per Baudo, l'invasione di Fiorello
Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
Fedez: "L'anno scorso tutto mi sfuggiva di mano, ma senza quel periodo buio non sarei potuto tornare qui"
Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1
Rula Jebreal: "Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views