spettacolo
video suggerito
video suggerito

Malore per il figlio di Beatrice Valli: “Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da Sanremo”

Momenti di paura per Beatrice Valli. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata per seguire il Festival, a causa di un’emergenza medica che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di paura per Beatrice Valli. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata per seguire il Festival, a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro. Il quattordicenne, nato dalla precedente relazione con Nicholas Bovi, è stato colto da un malore mentre si trovava su un campo da calcio per una partita.

La dinamica dell'incidente: "Una pallonata al petto"

A ricostruire l'accaduto è stata la stessa Beatrice Valli attraverso le sue storie Instagram, una volta rientrata d'urgenza a Milano. "Ero appena arrivata a Sanremo quando ho ricevuto quella telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere", ha raccontato l'influencer. Durante il match con la sua squadra, il Bresso Calcio, il giovane Alessandro ha ricevuto un colpo violento: "Dopo una pallonata al petto ha avuto un malore e sono tornata subito. Sono stati momenti di grande spavento, da mamma ancora di più".

La story pubblicata su Instagram da Beatrice Valli
La story pubblicata su Instagram da Beatrice Valli

Nonostante il grande shock iniziale, l'allarme sembra essere rientrato grazie alla prontezza dei soccorsi e alle cure ricevute presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Valli ha voluto dedicare un pensiero pubblico allo staff sanitario e alla società sportiva per come hanno gestito la situazione critica: "Ci siamo sentiti accolti e al sicuro. Mi sono sentita fortunata ad avere medici così preparati e umani accanto a noi in un momento così delicato. Non è affatto scontato essere trattati così, io e la mia famiglia vi vogliamo ringraziare di cuore".

Leggi anche
La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo: "Chi ha lavorato con lui non si è comportato così"

Il rapporto con il figlio Alessandro

Il rapporto tra Beatrice Valli e il primogenito Alessandro è da sempre molto profondo. L'influencer, diventata madre giovanissima, ha spesso condiviso con i propri follower le tappe della crescita del ragazzo, che l'aveva anche accompagnata all'altare in occasione del matrimonio religioso con Marco Fantini. Superato lo spavento, l'influencer è ora al fianco del figlio per seguire il suo recupero, mettendo in pausa gli impegni lavorativi legati alla settimana del Festival.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
I Big ospiti da Mara Venier a Domenica In: Sal Da Vinci cade in studio durante l'esibizione
La reazione dopo la caduta in diretta: "Ora finiremo su tutti i Tg"
Perchè Fulminacci ha usato una banana al posto del microfono
Lamborghini show, toglie il telefono dal fondoschiena e svela: "Ho interrotto il festino di Leclerc"
Levante bacia Mara Venier: "Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva"
L'intervista di William Di Liberatore a Fanpage: com'è nata "l'operazione De Martino"
Sayf a Domenica In con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca Genovese
Il saluto commosso di Carlo Conti: "A Bruno, che mi ha portato a pescare in questi giorni"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views