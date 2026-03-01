Malore per il figlio di Beatrice Valli: “Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da Sanremo”

Momenti di paura per Beatrice Valli. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata per seguire il Festival, a causa di un’emergenza medica che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro.

Momenti di paura per Beatrice Valli. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata per seguire il Festival, a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto il figlio maggiore, Alessandro. Il quattordicenne, nato dalla precedente relazione con Nicholas Bovi, è stato colto da un malore mentre si trovava su un campo da calcio per una partita.

La dinamica dell'incidente: "Una pallonata al petto"

A ricostruire l'accaduto è stata la stessa Beatrice Valli attraverso le sue storie Instagram, una volta rientrata d'urgenza a Milano. "Ero appena arrivata a Sanremo quando ho ricevuto quella telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere", ha raccontato l'influencer. Durante il match con la sua squadra, il Bresso Calcio, il giovane Alessandro ha ricevuto un colpo violento: "Dopo una pallonata al petto ha avuto un malore e sono tornata subito. Sono stati momenti di grande spavento, da mamma ancora di più".

La story pubblicata su Instagram da Beatrice Valli

Nonostante il grande shock iniziale, l'allarme sembra essere rientrato grazie alla prontezza dei soccorsi e alle cure ricevute presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Valli ha voluto dedicare un pensiero pubblico allo staff sanitario e alla società sportiva per come hanno gestito la situazione critica: "Ci siamo sentiti accolti e al sicuro. Mi sono sentita fortunata ad avere medici così preparati e umani accanto a noi in un momento così delicato. Non è affatto scontato essere trattati così, io e la mia famiglia vi vogliamo ringraziare di cuore".

Il rapporto con il figlio Alessandro

Il rapporto tra Beatrice Valli e il primogenito Alessandro è da sempre molto profondo. L'influencer, diventata madre giovanissima, ha spesso condiviso con i propri follower le tappe della crescita del ragazzo, che l'aveva anche accompagnata all'altare in occasione del matrimonio religioso con Marco Fantini. Superato lo spavento, l'influencer è ora al fianco del figlio per seguire il suo recupero, mettendo in pausa gli impegni lavorativi legati alla settimana del Festival.