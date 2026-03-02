Beatrice Valli racconta in lacrime il malore del figlio: “Prima ha perso i sensi poi ha avuto una crisi”

Beatrice Valli è tornata a parlare del malore che ha colpito il figlio Alessandro. Commossa ha raccontato lo spavento vissuto in questi giorni. Il quattordicenne ora sta bene e sta facendo tutti gli accertamenti necessari.

Paura per Beatrice Valli. Il figlio Alessandro ha avuto un malore dopo essere stato colpito da una pallonata al petto. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, è rientrata immediatamente da Sanremo per correre da lui. In queste ore, ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali ha spiegato cosa è successo.

Cosa è successo al figlio di Beatrice Valli

Beatrice Valli, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha ringraziato coloro che hanno espresso preoccupazione per suo figlio: "Ale sta bene, è vero che noi vorremmo proteggere sempre i nostri figli, ma non sempre è nostro compito". Quindi ha raccontato cosa è accaduto. Il 14enne è stato colpito da una pallonata "abbastanza forte" al petto mentre si allenava. Valli ha proseguito nel suo racconto:

È svenuto, è stato privo di sensi per diversi secondi. Più o meno una ventina di secondi. Poi ha avuto una crisi abbastanza importante per l'impatto, ma grazie alla prontezza, alla lucidità e alla velocità di tutta la società sportiva è come se fossi stata lì e fossi stata partecipe di tutto quello che è successo.

Come sta Alessandro dopo l'accaduto

Alessandro adesso sta bene e sta continuando a fare tutti gli accertamenti necessari. Lo fa sapere Beatrice Valli: "È stato un grosso spavento. Ale ha fatto tutti gli accertamenti del caso e continueremo a farli questa settimana, a guardare che tutto vada come deve andare. Lui ha una piccola malformazione al cuore, è una cosa che abbiamo sempre tenuto sotto controllo. Il malore non è stato dovuto a questo per fortuna".

Le lacrime di Beatrice Valli

Beatrice Valli, poi, si è sciolta in lacrime: "In alcuni casi non vengono neanche le parole. Dico sempre che se devono succedere le cose, succedono. Che ognuno di noi ha un tempo e un modo per imparare e per vivere e molto spesso per riuscire a convivere con tutto quello che ci capita attorno e che fa parte del nostro percorso di vita". E ha concluso: