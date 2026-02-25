Programmi tv
video suggerito
video suggerito

La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo: “Chi ha lavorato con lui non si è comportato così”

La figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ospite di La Volta Buona ha ricevuto un regalo da Caterina Balivo: lo spartito d’oro della Siae. Davanti all’omaggio per il padre, non ha trattenuto le lacrime.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ospite dello studio di La Volta Buona in diretta da Sanremo, oggi, Alessia Vessicchio, la figlia di Peppe Vessicchio, che ieri sera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo è stato omaggiato con un emozionante video. "In questi giorni sono distrutta, ma piena di emozioni belle. In due giorni ho ricevuto tanto amore. Mi sono arrivati una valanga di messaggi, la standing ovation è stata commovente, è stato tutto" ha raccontato la donna a Caterina Balivo e al pubblico di Rai 1 prima di ricevere un regalo dalla SIAE: davanti allo sparito d'oro, è scoppiata in lacrime e ha commosso anche la conduttrice.

Il regalo per Alessia Vessicchio in lacrime

Caterina Balivo durante la puntata di La Volta Buona oggi, mercoledì 25 febbraio, ha regalato lo spartito d'oro della SIAE ad Alessia Vessicchio, figlia del direttore d'orchestra Peppe: "Per te, per la tua mamma, per tuo papà che amiamo e che continueremo ad amare", ha dichiarato. La donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Con la voce spezzata dal pianto, si è così rivolta alla Balivo: "Tu sei l'unica che da quando mio padre non c'è più mi ha mostrato empatia, con intelligenza e amore vero. Non è così per tutti. Ci sono persone che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, che non mi hanno dato lo stesso affetto, la stessa luce che hai dato tu. Sono stata solo da te per questo" ha dichiarato, facendo commuovere anche la conduttrice.

Alessia Vessicchio proprio ieri pomeriggio, prima dell'inizio della puntata di apertura di Sanremo, si era sfogata contro gli organizzatori del Festival che hanno ospitato a Teatro i figli di Pippo Baudo, e non lei. Ospite di Non è la Tv, format di Fanpage.it, ha dichiarato: "Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo. Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo".

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Festival
di Sanremo
La conferenza stampa della seconda serata in diretta: ascolti in calo rispetto allo scorso anno
Quello che deve fare Carlo Conti per salvare questo Festival di Sanremo dopo il flop della prima puntata
Gennaro Marco Duello
Carlo Conti sull'errore nella parola Repubblica sul maxischermo dell'Ariston: "Chi non fa, non sbaglia"
Un'ora di pubblicità su cinque di diretta: ormai Sanremo è un gigantesco spot col Festival attorno
Ilaria Costabile
La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 con l'ordine di uscita dei cantanti in gara
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views