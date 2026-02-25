La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo: “Chi ha lavorato con lui non si è comportato così”

Ospite dello studio di La Volta Buona in diretta da Sanremo, oggi, Alessia Vessicchio, la figlia di Peppe Vessicchio, che ieri sera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo è stato omaggiato con un emozionante video. "In questi giorni sono distrutta, ma piena di emozioni belle. In due giorni ho ricevuto tanto amore. Mi sono arrivati una valanga di messaggi, la standing ovation è stata commovente, è stato tutto" ha raccontato la donna a Caterina Balivo e al pubblico di Rai 1 prima di ricevere un regalo dalla SIAE: davanti allo sparito d'oro, è scoppiata in lacrime e ha commosso anche la conduttrice.

Il regalo per Alessia Vessicchio in lacrime

Caterina Balivo durante la puntata di La Volta Buona oggi, mercoledì 25 febbraio, ha regalato lo spartito d'oro della SIAE ad Alessia Vessicchio, figlia del direttore d'orchestra Peppe: "Per te, per la tua mamma, per tuo papà che amiamo e che continueremo ad amare", ha dichiarato. La donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Con la voce spezzata dal pianto, si è così rivolta alla Balivo: "Tu sei l'unica che da quando mio padre non c'è più mi ha mostrato empatia, con intelligenza e amore vero. Non è così per tutti. Ci sono persone che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, che non mi hanno dato lo stesso affetto, la stessa luce che hai dato tu. Sono stata solo da te per questo" ha dichiarato, facendo commuovere anche la conduttrice.

Alessia Vessicchio proprio ieri pomeriggio, prima dell'inizio della puntata di apertura di Sanremo, si era sfogata contro gli organizzatori del Festival che hanno ospitato a Teatro i figli di Pippo Baudo, e non lei. Ospite di Non è la Tv, format di Fanpage.it, ha dichiarato: "Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo. Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo".