Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, a Non è la TV: “In prima fila a Sanremo invitati solo i figli di Baudo”

Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, ha confessato in diretta a Non è la TV – la live YouTube di Fanpage.it – di non essere stata invitata ad assistere al Festival come i figli di Pippo Baudo, nonostante la straordinaria importanza che suo padre ha avuto nella storia della kermesse.

La prima puntata dell'edizione sanremese di Non è la TV, la diretta YouTube di Fanpage.it, si è conclusa con una polemica. Ospite di Andrea Parrella e Gennaro Marco Duello, Alessia, figlia di Peppe Vessicchio, ha raccontato di non aver ricevuto alcun invito ufficiale da parte degli organizzatori del Festival, nonostante la straordinaria importanza che il padre ha rivestito per la kermesse:

C’è già una certezza. Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo. Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio? Non avete idea dell’amore della gente che sto toccando da due giorni. Dalle persone comuni ai cantanti, ai maestri, agli artisti: sono tutti pieni d’amore nei confronti di mio padre. Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo.

La figlia di Peppe Vessicchio non è stata invitata all’Ariston

Alessia ha confidato di non essere stata invitata all’Ariston: “In che posizione sarò seduta? Nessuna. Io il Festival lo vedrò da casa Vessicchio”. Fugace, in questo senso, l’incontro con il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, avvenuto dopo la scomparsa del padre. In quell’occasione le fu comunicato che a Vessicchio sarebbe stato dedicato un omaggio durante il Festival:

Uno degli autori mi ha contattato per farmi le condoglianze e io mi sono resa disponibile per qualsiasi cosa. Poi ho incontrato Carlo, a un mese dalla scomparsa di mio padre, e mi ha detto: “Faremo una cosa bellina, una bella clip”. Passiamo ad altri argomenti, dai!

Il tono amareggiato della figlia del maestro non lascia spazio a interpretazioni: ci si aspettava, in occasione del primo Festival seguito alla morte di Peppe Vessicchio, un ricordo più sostanzioso di un uomo che è stato uno dei simboli della manifestazione.

Peppe Vessicchio e l’affetto per il Fantasanremo

Alessia ha inoltre ricordato come il padre avesse profondamente amato l’iniziativa del Fantasanremo e i suoi ideatori: “Mio padre adorava quei ragazzi. Sapeva leggere i nuovi linguaggi nell’arte e nella musica. Non li ha mai criticati come tanti ‘boomer’ artisti e cantanti che, visto che il linguaggio è cambiato, non sanno guardare oltre le loro chiavi di comunicazione. Lui sapeva leggere attraverso questa nuova chiave dove c’era talento e dove no. Era un uomo senza tempo”.