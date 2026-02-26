Chi è Paolo Sarullo, la storia del ragazzo picchiato fuori la discoteca raccontata a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo non è solo gara canora, ma anche uno specchio sulle ferite del Paese. Nella terza serata di giovedì 26 febbraio, Carlo Conti dedica uno spazio profondo al tema del bullismo e della violenza tra giovanissimi portando all'attenzione del grande pubblico la storia di Paolo Sarullo. Paolo, giovane di Albenga che oggi ha 25 anni, è diventato il simbolo della lotta contro la violenza insensata dopo essere sopravvissuto a un’aggressione brutale che ha stravolto la sua vita e quella della sua famiglia. Stasera, il suo messaggio di coraggio e rinascita sarà trasmesso al Festival per ricordare quanto possa essere devastante l'impatto di un singolo gesto di violenza.

Cosa è successo a Paolo Sarullo la notte del 19 maggio

La vita di Paolo Sarullo è cambiata per sempre nella notte del 19 maggio 2024. Il giovane stava tornando a casa insieme a un amico dopo una serata trascorsa in una discoteca del savonese. All’esterno del locale, i due sono stati avvicinati da un branco di ragazzi con un obiettivo tanto banale quanto assurdo: impossessarsi del monopattino elettrico di Paolo. Nel tentativo di difendere il proprio mezzo, Paolo è stato colpito da un pugno che lo ha fatto cadere a terra. L'impatto del capo sull'asfalto è stato devastante. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stato sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici durati 15 ore ciascuno. Paolo è rimasto in coma per tre mesi, lottando tra la vita e la morte mentre un'intera comunità attendeva con il fiato sospeso il suo risveglio.

Chi sono gli aggressori e che fine hanno fatto

Le indagini hanno portato rapidamente all'identificazione del gruppo responsabile dell'aggressione: quattro giovani, tra i 18 e i 20 anni, e un minorenne. Per loro sono scattate le manette con accuse pesantissime. A un anno esatto dai fatti, la giustizia ha fatto il suo corso. La sentenza della Corte d'Appello ha confermato la condanna penale per l'esecutore materiale del pugno e per i complici. Oltre alla detenzione, i giudici hanno disposto, in via provvisionale, un risarcimento record: 1 milione e 270 mila euro in favore di Paolo e 200 mila euro per sua madre. Una cifra che testimonia la gravità del danno biologico e morale subito, ma che, come ricordato spesso dai familiari, non potrà mai restituire a Paolo la salute e la spensieratezza di quella notte precedente al colpo.

La vita di Paolo Sarullo dopo le operazioni

Al risveglio dal coma, Paolo ha dovuto affrontare una realtà durissima: l'uso delle braccia e delle gambe era gravemente compromesso. Tuttavia, il giovane di Albenga non si è arreso. Da quel momento è iniziato un percorso di riabilitazione estenuante, fatto di piccoli ma significativi passi, scandito quotidianamente dal lavoro con logopedisti e fisioterapisti. Oggi il giovane continua a lottare per riappropriarsi della propria autonomia. La sua presenza in collegamento a Sanremo 2026 attraverso il messaggio trasmesso all'Ariston non è solo un atto di sensibilizzazione, ma la prova tangibile della sua forza.