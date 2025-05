video suggerito

Beatrice Valli: "Il padre di Alessandro non lo riconosce come una priorità. Vedevo mio figlio agitato, aveva l'ansia" Beatrice Valli si è raccontata nel podcast di Luca Casadei, One More Time, attraversando vari momenti della sua vita. L'influencer si è poi soffermata sul padre di suo figlio Alessandro, con cui il ragazzino ha un rapporto sporadico, che gli ha procurato non poca sofferenza.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei è stata Beatrice Valli. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne, si è raccontata a 360 gradi, scandagliando il suo passato e portando alla luce anche momenti particolarmente delicati della sua vita. Dall'infanzia, passando per la nascita del suo primo figlio e delle difficoltà che ha affrontato sostenendolo nella sua crescita, non mancano momenti di intensa commozione.

Le parole sul padre di suo figlio Alessandro

Beatrice Valli è sposata dallo scorso anno con Marco Fantini, suo compagno da oltre dieci anni. I due sono diventati genitori di tre bellissime bambine, ma l'influencer da giovanissima aveva avuto un figlio da una precedente relazione. Il rapporto tra lei e il padre del bambino è ormai sporadico, come racconta lei stessa ai microfoni di Luca Casadei, sottolineando come questa lontananza dal padre abbia avuto delle ripercussioni anche su suo figlio Alessandro:

Tuttora mio figlio mi dice ma perché papà non va dallo psicologo? Perché vede che ha necessità, ha bisogno, lo vede pochissimo suo papà, purtroppo, tre quattro volte l'anno. Non riconosce di essere diventato un padre, non riconosce suo figlio come una priorità, dà priorità ad altro. Lo vedevo molto agitato, gli veniva un pochino d'ansia, diceva, la tachicardia.

Valli, poi, si sofferma sulla sofferenza che il bambino ha patito, soprattutto quando era ancora piccolo ed è per questo che ha deciso di affrontare, insieme a lui, un percorso di psicoterapia:

È stato un periodo tosto, abitavamo al 12esimo piano, e molte volte lo trovavo fuori a guardare il cielo. A un certo punto io alla domanda che alla psicoterapeuta ho fatto dopo il primo incontro in maniera allarmante è stata "Ma mio figlio potrebbe togliersi la vita?" e lei mi ha detto "Non possiamo dare per scontato niente, la cosa che tu puoi fare è stargli vicino". Quindi io avevo tre figlie, una neonata e questo percorso da affrontare.

