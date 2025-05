video suggerito

Beatrice Valli: “Lasciai Fantini ed ebbi un momento di intimità con il mio ex. Marco è stato malissimo” Beatrice Valli confessa per la prima voltai un momento di coppia profondamente complesso vissuto con l’attuale marito Marco Fantini. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

417 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un momento di coppia difficile segnato dalla decisione di tornare single e, poco dopo, dal desiderio di consumare l’attrazione nei confronti di un altro uomo che aveva il pregio di farla sentire "a casa". È quanto ha coraggiosamente confidato Beatrice Valli nella puntata del podcast One More Time di cui è stata protagonista. L’influencer fa riferimento a un momento di svariati anni fa, all’epoca in cui la relazione con Marco Fantini – oggi suo marito – era cominciata da appena un anno e mezzo. In quel periodo, la coppia non aveva ancora figli.

Beatrice Valli: “Non credevo più che Marco Fantini fosse l’uomo per me”

“Dopo un anno e mezzo che stavamo insieme abbiamo preso casa. Marco inizia a lavorare a Milano e, per stare vicino a noi, faceva Milano – Reggio Emilia tutti in giorni. Ogni tanto inizia a stare via più di qualche giorno. Tornava magari solo il weekend, ma non sempre”, racconta Beatrice ricordando quel momento confuso della loro vita di coppia, “Inizia a mancarmi in maniera abbastanza soffocante questa figura maschile di protezione e comincio a dire ‘non so se lui fa parte del mio percorso, della mia vita, non so se lui è l’uomo che può stare vicino a me’”. In quel frangente si inserisce il riavvicinamento tra Valli e Nicholas Bovi, padre di suo figlio Alessandro.

“Vidi il mio ex pochi giorni dopo avere lasciato Marco Fantini”

“Vedevo sempre il papà di Alessandro, avevamo i giorni prestabiliti. Essendo lui una figura che mi faceva sentire a casa, inizio a frequentarlo, a vederlo un po’ di più”, ha ammesso l’influencer. È Fantini, a quel punto, a capire che qualcosa si sta spegnendo, una consapevolezza confermata dalla decisione di Beatrice di lasciarlo: “Marco a un certo punto capisce che c’è qualcosa che non va e io gli dico ‘guarda dobbiamo lasciarci, sento che non è più il mio stare questo. Tu non ci sei mai’. Lui mi dice ‘ma lo faccio per lavoro, lo faccio per voi, sono qua, ho costruito la mia famiglia’. Lo lascio, dico che dobbiamo prendere due strade diverse e divise, e dopo due/tre giorni vado al cinema con il papà di Alessandro, mi attacco ancora a questa figura di Nicholas, papà di Alessandro, e c’è un momento intimo tra me e lui. Qui dico ‘cavolo, forse avevo bisogno di questo’. Il giorno dopo mi guardo, porto Alessandro a scuola, parlo con Nicholas, ci vediamo e diciamo ‘ma cosa abbiamo fatto. Io non ti stimo, tu non mi stimi, io non voglio stare con te, tu non vuoi stare con me, cosa è successo?’. Ho elaborato anche questa cosa qua con la psicoterapeuta”.

La reazione di Marco Fantini

Beatrice capisce di volere tornare con Marco ma comprende anche di avere il dovere di essere sincera, di raccontargli quanto accaduto durante quel breve allontanamento: “È come se io avessi voluto tornare a un momento di stabilità emotiva, di sicurezza che in quel momento non avevo. Come se io in quelle poche settimane fossi completamente annebbiata da tutto. Dopo una settimana chiamo Marco, lui scopre determinate cose, si inc***a, parliamo, io voglio tornare con lui”. È stato Fantini a decidere di dare una seconda possibilità al loro rapporto, a decidere di lasciarsi alle spalle quel momento di confusione:

Quella cosa lì mi ha fatto capire che Marco era lì ad aspettare e a valutare quello che era la nostra vita, il nostro futuro. Lui era triste, sofferente, stava malissimo. Io ho avuto la conferma che avevo bisogno di un uomo che ci fosse. E lui me l’ha dimostrato con la presenza, successivamente. Non è stato facile. Lui è stato male, siamo stati molto male. Sono stati tre mesi molto intensi in cui lui aveva serate, lavoro, Milano, e io ero a Reggio Emilia con il bambino. Eravamo perennemente pieni di informazioni, di cose, di gente, ma nonostante questo, ogni volta che c’era un momento in cui ci potevamo unire, ci univamo.