Corinne Clery: “Mio figlio ha rischiato di morire. Io arrivai a pesare 42 chili, suo padre ci abbandonò”

Corinne Clery ha raccontato un difficile episodio della sua vita, quando il figlio Alexandre (con cui oggi è in causa e non ha rapporti da 8 anni) ha rischiato di morire: “A un anno ha rischiato la morte per una salmonellosi colera. Suo padre è sparito per un mese e mezzo quando lottavamo”.

Corinne Clery ha raccontato un episodio difficile della sua vita, vissuto quando il figlio Alexandre aveva poco più di un anno. Nello studio di Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona, l'attrice francese ha ripercorso la malattia del figlio, avuto con Hubert Wayaffe: "Ha rischiato di morire di salmonellosi colera, mio marito è sparito per un mese e mezzo mentre noi lottavamo". Ad oggi, da circa 8 ani, Clery non ha più contatti con il figlio, che l'ha tradita dopo avergli donato tutto ciò che possedeva.

Nella puntata del 5 maggio de La Volta Buona, Clery ha ricordato il momento in cui il figlio Alexandre si è ammalato gravemente e ha rischiato di morire per via di "salmonellosi colera". L'attrice ha passato circa due mesi in ospedale per stargli accanto, mentre l'ex marito Hubery Wayaffe non si è mai fatto vivo: "È sparito per un mese e mezzo mentre noi lottavamo, non è mai venuto a trovarlo. Io non dormivo, ho perso 10 chili, ero arrivata a pesarne 42". Quando il figlio è tornato a stare meglio, Clery ha preso la decisione di lasciare il marito, arrivata alla consapevolezza di non voler avere accanto un uomo del genere. Attualmente, a quasi 60 anni di distanza, l'attrice sta per convolare a nozze con Claudio Gentili, in un "matrimonio non convenzionale", dal momento che lui è omosessuale.

Negli ultimi anni, Clery ha dovuto fare i conti con alcune tensioni familiari, in particolare il difficile rapporto con il figlio Alexandre. Da 8 anni non hanno più nessun contatto e sono arrivati in tribunale. Al centro della causa c'è la casa di campagna dell'attrice nel viterbese, che il 57enne ha venduto a sua insaputa. Era stata lei a donargli la nuda proprietà della dimora, pur mantenendone l'usufrutto (cioè il diritto di usarla). "Adesso siamo in causa e il dolore che provo è quello di una madre ferita", ha raccontato.