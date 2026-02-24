Rosanna Cacio de La Volta Buona dopo l’incidente sulla strada per Sanremo: “Credevo fossero morti tutti”

Il Festival di Sanremo 2026 di Rosanna Cacio non è sicuramente iniziato nel miglior modo possibile. L'inviata di punta de La Volta Buona, arrivata in Riviera per seguire la kermesse di Carlo Conti, porta ancora addosso i segni psicologici dell'incidente stradale che ha visto coinvolta la troupe Rai domenica scorsa. Secondo quanto apprende Fanpage.it, mentre i componenti della squadra del programma di Rai 1 sono rimasti illesi e sono già operativi sul posto per seguire la prima serata, la situazione è più grave per l'altra vettura coinvolta: una ragazza della band che viaggiava sull'auto tamponata ha riportato una frattura. Tutti gli altri passeggeri, per fortuna, sono in buone condizioni. Il racconto dell'inviata: "Avevamo chiesto all'autista di rallentare".

Raggiunta dai microfoni de Il Tirreno, Rosanna Cacio ha ricostruito quei momenti concitati all'interno della galleria autostradale. La giornalista non ha nascosto le responsabilità del mezzo Rai, confermando un dettaglio inquietante sulla velocità del van: "Il nostro autista andava un po' veloce, gli avevamo anche detto di andare un po' più piano. In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato. Le foto parlano chiaro". L'immagine dell'auto della band pisana Animeniacs capovolta sull'asfalto è un fermo immagine che l'inviata non riesce a dimenticare: "Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante".

Nonostante lo schianto e la paura, la forza d'animo dei musicisti ha colpito l'inviata. Tre dei ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori, mentre la quarta componente è rimasta incastrata tra le lamiere fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco: "Ai ragazzi ho detto subito: ‘Siete vivi, questo è l’importante'. Erano disperati perché temevano di non riuscire a suonare. Mi ha colpito Daniel Fantini, il cantante: mi ha detto che avrebbero suonato comunque, anche incerottati e col collare. Una sorta di riscatto, il giorno uno di una nuova vita".