Cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo 2026, Michele Bravi: “Non è vero che c’è un bel clima”

Cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo 2026? Il video del DietroFestival, pubblicato da Rai, racconta il backstage dei cantanti, tra momenti di risate e anche qualche tensione. Michele Bravi: “Non è vero che tra noi c’è un bel clima”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa succede davvero dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026? Come ogni anno, dopo la fine della kermesse, Rai ha pubblicato il DietroFestival, un video che raccontata il backstage della settimana: dai camerini ai momenti prima di salire sul palco dell'Ariston, passando per l'attesa della classifica. "Mai vero che c'è proprio un bel clima, lì dietro succedono tante cose", ha raccontato Michele Bravi in un'intervista a Rai Radio2.

"Non è vero che c'è un bel clima tra noi", la rivelazione di Michele Bravi

In un'intervista ai microfoni di Rai Radio2, Michele Bravi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sul dietro le quinte di Sanremo 2026, in particolare sul clima che si respirava tra gli artisti. “Quello che noi abbiamo percepito da quello che ci raccontate è che quest’anno tra di voi c’è proprio un bel clima“, ha commentato Gino Castaldo con il suo ospite. Il cantante però non è d'accordo, anzi: "Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose. Voi dovreste fare questo programma nei camerini. Dovreste venire dietro le quinte, ma con le telecamere nascoste però. Entrate, fate firmare a tutti una liberatoria in cui dite che a prescindere da tutto, potrete usare ogni". Bravi lascia quindi sotto intendere che possano esserci state delle tensioni tra alcuni cantanti, che però non sono state mostrate.

Cosa è successo davvero dietro le quinte: il video del Dietrofestival 2026

Il video del DietroFestival pubblicato da Rai, nella giornata di domenica 1 marzo, ha mostrato alcuni momenti inediti di questa 76esima edizione. Tra questi, ad esempio, Martina Cleo Ungarelli de Le Bambole di Pezza che si lamenta perché le viene pestato il vestito prima dell'esibizione: "Me l'hanno pestato tutti, ca**o, un po' di attenzione". Sempre il gruppo è stato protagonista anche di un cambio improvviso di scaletta durante la prima serata, come è stato comunicato: Bambole di Pezza avrebbero dovuto esibirsi prima di Chiello ma, alla fine, l'ordine è stato invertito. "Chi l'ha deciso? Non è bello", dice probabilmente il loro agente. Fedez, invece, prima di sapere l'esito della classifica finale, ha commentato: "Sono più simpatici di quelli dell'anno scorso, dove ognuno si faceva i ca**i suoi".