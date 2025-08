Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sono lasciati, le parole di lui: “Decisione presa insieme, resta la stima”

È finita dopo sette anni la relazione tra Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas. Ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram, che ha parlato di una decisione presa di comune accordo: "Le auguro il meglio, sarò sempre legato a lei da un affetto e stima profonda". Solo pochi giorni fa, l'inviato di Striscia La Notizia e conduttore di Paperissima Sprint aveva dichiarato in un'intervista: "Rispetta il mio lavoro, è una santa".

Brumotti e Zoppas si sono lasciati, l'annuncio di lui sui social

Ad annunciare la rottura da Annachiara Zoppas è stato Vittorio Brumotti attraverso una story postata su Instagram. Scritte bianche su sfondo nero, l'inviato ha detto: "La relazione con Annachiara è giunta al capolinea. Le nostre strade si separano dopo sette anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo". Infine, un augurio alla sua ormai ex compagna: "Auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e stima profonda".

Ancora nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per il momento, invece, da parte di Zoppas. I due si erano conosciuti nel 2018, durante il Vinitaly a Verona, e da quel momento non si erano più lasciati.

Pochi giorni fa, aveva detto: "Tengo nascosta la mia compagna"

In un'intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, Brumotti aveva parlato anche del rapporto con Zoppas. "Sono sempre stato fidanzato, da solo valgo poco, sto meglio in coppia. Il single in fondo è sfigato. Poi gli amori finiscono, però devono ricominciare subito", aveva detto. Con la sua compagna aveva spiegato di essere "una geisha": "È lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo". Infine, aveva raccontato perché avesse deciso di non postare contenuti insieme a lei: "Rispetta il mio lavoro, è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte".

Chi è Annachiara Zoppas

Annachiara Zoppas ha 35 anni, ha un profilo Instagram seguito da più di 100mila followers ed è figlia dell’imprenditore Enrico Zoppas e di una modella cecoslovacca. Parla diverse lingue, ha studiato all’estero ed è un’imprenditrice di successo. Sui social, ama condividere la sua passione per lo sport, postando spesso contenuti inerenti ai suoi allenamenti.