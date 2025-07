Vittorio Brumotti: “Non pubblico foto con la mia fidanzata perché arrivano minacce di morte”

Vittorio Brumotti, storico inviato di Striscia La Notizia e campione di bike trial, in un'intervista parla delle aggressioni fisiche ricevute per via dei suoi servizi e della scelta di non postare foto insieme alla sua fidanzata per proteggerla.

Vittorio Brumotti: "Rido quando mi picchiano per i miei servizi"

Come inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti è spesso impegnato contro il degrado urbano o reportage su spaccio e criminalità. Per via del suo lavoro è stato vittima di minacce o aggressioni fisiche. "Mi colpiscono esteriormente, ma dentro di me rido. Se lo spacciatore mi vuole uccidere, bene, così in quel posto faranno pulizia" dice al Corriere della Sera. Ogni suo servizio corrisponde a una colluttazione: "Ne ho girati circa mille". Nonostante gli abbiano sparato o lanciato addosso blocchi di pietra, nega di aver mai avuto paura sul lavoro: "Ci vado con una testa che non può immaginare, dentro ho Vivaldi e Beethoven". E ancora, entrando nel dettaglio di quello che ha dovuto affrontare nel corso degli anni: "Ho avuto rioni interi che volevano distruggermi. Me ne strafotto, ne esco sempre fuori".

Vittorio Brumotti: "Tengo nascosta la mia compagna"

Vittorio Brumotti in amore non è "quello che parte per primo", rivelando di essere poco incline "a buttarsi". "Sono sempre stato fidanzato, da solo valgo poco, sto meglio in coppia. Il single in fondo è sfigato – chiarisce – Poi gli amori finiscono, però devono ricominciare subito". Con la sua compagna dice di essere "una geisha": "È lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo". Brumotti ha concosciuto Annachiara Zoppas nel 2018, durante il Vinitaly a Verona, e da quel momento non si sono più lasciati. "Rispetta il mio lavoro, è una santa" rivela l'inviato del tg satirico. "La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte" aggiunge.