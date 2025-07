L’ex suocera di Raoul Bova spiega perché sarà il suo avvocato: “Sono una divorzista, non una str*nza”

Bernardini De Pace sarà l’avvocato di Raoul Bova dopo il caso Martina Ceretti. L’attore ha deciso di affidarsi alla sua ex suocera, madre dell’ex moglie Chiara Giordano, per affrontare le questioni relative all’affidamento dei figli avuti con Rocio Munoz Morales. La legale: “Sono fiera di lui per aver denunciato quei ricatti”.

Annamaria Bernardini De Pace sarà l'avvocato di Raoul Bova dopo il caso Martina Ceretti. L'attore ha deciso di affidarsi alla sua ex suocera, madre dell'ex moglie Chiara Giordano, per affrontare le questioni relative all'affidamento dei figli avuti con l'ex compagna Rocio Munoz Morales. In un'intervista, l'ex giudice di Forum spiega perché ha scelto di accettare l'incarico: "Lui e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una str*nza".

Perché l'ex suocera di Raoul Bova sarà il suo avvocato

Ai microfoni dell'Ansa, la legale spiega perché assisterà Raoul Bova per l'affidamento dei figli avuti con Rocio Munoz Morales. L'attore le ha telefonato chiedendole aiuto, così gli ha consigliato un buon penalista, dal quale ha poi scelto di farsi assistere. "Bova e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una str*nza", spiega. E ancora: "I miei nipoti hanno una nonna che è orgogliosa di quello che ha fatto il loro padre, cioè del fatto che ha denunciato quei ricatti".

Negli ultimi anni, tra lei e l'ex genero non sono mancati momenti di tensione, che riguardano, però, "uno specifico momento, ma di fronte all'intelligenza delle persone le cose si superano. Non ho mai avuto nulla contro di lui, ma è chiaro che con il cuore ero con mia figlia". De Pace, in passato, seguì infatti il divorzio della figlia Chiara Giordano, ex moglie dell'attore.

Chi è Annamaria Bernardini De Pace, divorzista dei Vip ed ex giudice di Forum

Annamaria Bernardini De Pace è un avvocato, saggista e giornalista. Ha 77 anni ed è conosciuta anche per aver ricoperto in ruolo di giudice nella trasmissione Forum, condotta da Barbara Palombelli. Celebre divorzista dei vip, ha assistito numerosi personaggi famosi nei loro divorzi. Tra i suoi clienti più noti figurano Romina Power (nel divorzio con Al Bano Carrisi), Katia Ricciarelli (con Pippo Baudo), e Eros Ramazzotti. Recentemente, ha assistito Francesco Totti nella causa con Ilary Blasi.