Soleil sulla morte della madre: “Sapeva che stava morendo, non me l’ha detto”, Silvia Toffanin piange

Soleil Sorge è intervenuta a Verissimo per la prima volta dopo la morte della madre Wendy Kay. Poco prima di morire, la donna aveva scoperto di avere solo pochi mesi di vita, ma aveva scelto di non rivelarlo alla figlia. Silvia Toffanin si è commossa fino alle lacrime ascoltando il suo racconto.

Soleil Sorge ha parlato per la prima volta a Verissimo dopo la scomparsa della madre Wendy Kay. L’influencer ha dovuto dire addio alla donna più importante della sua vita a giugno 2025, dopo mesi di battaglia trascorsi al suo fianco, quando la malattia era tornata a colpirla. Si trattava di un tumore al seno, lo stesso che Wendy aveva affrontato quando Soleil aveva appena 14 anni e che, anni dopo, era ricomparso in forma ancora più aggressiva.

Soleil ha ricordato in lacrime che la lotta della madre contro il cancro era durata tutta la vita. Wendy aveva affrontato questa prova con coraggio, lo stesso rimasto intatto fino agli ultimi giorni. “Aveva saputo dal suo medico che non c’era più nulla da fare, ma non ha voluto dirmelo. L’ho scoperto solo dopo la sua morte. Era il suo modo di proteggermi”, ha raccontato Soleil senza riuscire a trattenere le lacrime, augurandosi un giorno di poterla incontrare di nuovo.

Le lacrime di Silvia Toffanin: anche lei ha perso la madre

Soleil ha confidato di non essere stata presente al momento della morte della madre. Wendy si stava curando negli Stati Uniti e la figlia sarebbe dovuta partire pochi giorni dopo, ma non ha fatto in tempo a raggiungerla. Sorge ha ammesso di avere riflettuto a lungo su questa assenza e di avere trovato conforto nel pensiero che quel mancato addio fosse voluto. “Forse siamo destinate a incontrarci più in là, in un altro posto”, ha detto, una frase che ha commosso Silvia Toffanin fino alle lacrime. Anche lei, come Soleil, ha perso la madre a causa di una malattia.

La morte di Wendy Kay, madre di Soleil Sorge

Wendy è morta a giugno 2025, dopo una battaglia durata circa tre anni contro una recidiva del tumore al seno. Quando aveva scoperto di essersi ammalata, aveva deciso di curarsi negli Stati Uniti, il suo Paese d’origine, quello in cui sentiva di essere più al sicuro. Soleil, nata anch’essa negli Stati Uniti, dove aveva trascorso diversi anni della sua vita, aveva poi scelto di trasferirsi in Italia. Nonostante la distanza, madre e figlia sono rimaste legatissime. Negli ultimi anni, in particolare, Soleil ha vissuto a strettissimo contatto con Wendy, determinata a trascorrere con lei ogni momento possibile prima dell’addio.