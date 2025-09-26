Rebecca Manenti, la figlia di Heather Parisi e sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo, è diventata mamma

Rebecca Manenti, la prima figlia di Heather Parisi e l’ex marito Giorgio Manenti, è diventata mamma per la prima volta. Il 22 settembre è nata Sole, come annuncia pubblicando a qualche giorno di distanza dal parto uno scatto su Instagram. Immediato il commento della sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo, e diventata mamma lo scorso anno.

Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi e del suo primo marito Giorgio Manenti, è diventata mamma per la prima volta. Il 22 settembre a Roma è nata Sole, come fa sapere la dentista pubblicando un primo scatto sui social. Un momento di estrema felicità, da condividere con le persone a lei più care e soprattutto con la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo, che ha partorito lo scorso anno.

Il primo scatto della nascita di Sole

"Il nostro Sole" scrive Rebecca Jewel Manenti accanto allo scatto che vede la sua mano intrecciata con quella del compagno Carlo Franceschini e alla piccola mano della loro primogenita. Una foto dolcissima, sotto alla quale non sono mancati i commenti, in primis quello della sorella di Rebecca, ovvero Jacqueline Luna che ha scritto: "Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò. Vi amo all'infinito". La notizia dell'arrivo della piccola è arrivata a qualche giorno dalla nascita, avvenuta il 22 settembre, perché la famiglia potesse godere dei primi momenti insieme, lontano dalla condivisione istantanea sui social. D'altra parte, anche Jacqueline aveva annunciato sul suo profilo di essere sparita nei giorni precedenti scrivendo di essere diventata zia. Le due sorelle, quindi, potranno affrontare questa nuova fase insieme, condividendo la crescita dei loro bambini: il piccolo Enea, infatti, figlio della secondogenita di Heather Parisi e di Ultimo, compirà un anno il prossimo 20 novembre.

Heather Parisi nonna per la seconda volta, ma nessun commento

L'annuncio della gravidanza era stato dato dalle sue sorelle ad aprile, pubblicando uno scatto con scritto: "La prima Pasqua col Sole" con Jacqueline intenta a dare un bacio al pancione della sorella maggiore. Al momento nessun commento da parte di Heather Parisi, diventata nonna per la seconda volta, ma come è stato per la gravidanza della seconda figlia, anche per quella di Rebecca non ci sono state esternazioni, almeno sui social. La ballerina prosegue la sua vita ad Hong Kong, dove si è costruita una famiglia insieme al marito Umberto Maria Anzolin e i figli gemelli Dylan ed Elizabeth, arrivati nel 2010. Sulla sua vita precedente non è mai stato manifestato il desiderio di chiarire o dire la sua, intervistata da Francesca Fagnani aveva detto parlando degli sfoghi di sua figlia Jacqueline: "Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente".