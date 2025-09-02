È morta la mamma di Gianluca Gazzoli: “Mi mancherà tutto di te, sento il cuore esplodere dal dolore”

Gianluca Gazzoli ha annunciato la scomparsa della mamma Giovanna, 65 anni, dopo una battaglia contro la malattia durata alcuni mesi. Un addio annunciato sui social: "L'incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma". Il creatore e conduttore di "Passa dal BSMT" dedicò a lei una puntata proprio per raccontare la sua storia e sensibilizzare sulla prevenzione.

"Non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino"

"Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l'incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia." Con queste parole Gianluca Gazzoli ha annunciato su Facebook la morte della madre Giovanna, scomparsa a 65 anni dopo una battaglia contro la malattia. Il post del conduttore e imprenditore digitale ha toccato il cuore di migliaia di persone, diventando virale per la sua autenticità e per il dolore puro che traspare da ogni riga. "Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere", ha scritto Gazzoli, evidenziando come la perdita sia arrivata nel momento in cui "la vita sembrava finalmente sorriderci".

Una donna forte che ha cresciuto il figlio da sola

La storia di Giovanna è quella di una donna che ha saputo reinventarsi e lottare. Originaria di Siracusa, si era trasferita a Milano dove aveva lavorato nel settore retail per brand prestigiosi come Armani e Dolce & Gabbana. Dopo il divorzio dal primo marito, aveva cresciuto Gianluca da sola per nove anni: "Una donna forte, indipendente e libera", l'aveva definita il figlio in un precedente post quando aveva parlato pubblicamente della sua malattia. Dal secondo matrimonio era poi nata la seconda figlia di Giovanna, completando una famiglia che il conduttore descrive come "il suo più grande orgoglio".

L'eredità di una madre: "Ciò che sono lo devo a te"

Nell'addio più toccante, Gazzoli ha riconosciuto alla madre il merito della sua formazione umana e professionale: "Ciò che sono lo devo a te: la determinazione, i valori, la forza di non mollare e quella di continuare a sognare. Hai creduto in me molto prima che potessi farlo io". Il conduttore ha anche trovato un senso nella sofferenza: "Se un senso c'è in questo dolore, forse questa è stata la tua ultima grande lezione: in un mondo che ci anestetizza con superficialità e rumore, tu negli ultimi mesi hai azzerato tutto, riportandoci alle cose davvero importanti".