Gianluca Gazzoli: “Mia madre sta combattendo un brutto male. Vorrei che la sua storia arrivasse a chi voglia ascoltarla”

Gianluca Gazzoli ha condiviso su Instagram un lungo post in cui racconta, non senza fatica, il periodo difficile che sta attraversando la sua famiglia. “Mia madre sta combattendo un brutto male” racconta lo speaker e spiega perché ha voluto condividere la sua storia pubblicando la lunga chiacchierata registrata con lei.

Solitamente è lui che fa raccontare gli altri, attraverso domande, chiacchierate informali in cui emergono dettagli inaspettati delle vite dei suoi ospiti, ma stavolta è Gianluca Gazzoli a parlare di sé, di un momento particolarmente intimo e difficile della sua vita. Lo speaker radiofonico, ideatore di uno dei podcast più ascoltati in Italia, ovvero Passa dal Basement, in un lungo post condiviso su Instagram ha scritto di sé, di sua madre Giovanna, e del periodo complicato che stanno affrontando insieme.

Gianluca Gazzoli: "È il momento più brutto e difficile della nostra vita"

È proprio l'incipit del post, accompagnato da una foto che li ritrae insieme, nello studio del Basement, Gazzoli e sua madre: "Quello che stiamo vivendo è probabilmente il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia" scrive il podcaster e ne spiega i motivi: "Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura". Gazzoli parla della madre con tenerezza definendola "la donna più forte che abbia mai conosciuto" e dicendo che a lei deve molto della persona che è diventato oggi. In questi mesi di dolore e sofferenza, hanno però realizzato qualcosa di speciale, come lui stesso racconta:

Uno dei suoi sogni è sempre stato quello di scrivere un libro per raccontare le sue avventure. Io non sono un cantante e non posso dedicarle una canzone, né un pittore per dedicarle un quadro: quello che so fare è questo, e vorrei dedicarle ciò che faccio. È stato molto difficile, emotivamente, ma allo stesso tempo è stato un momento speciale per noi.

La scelta di condividere la storia di sua madre

Lo speaker di Radio Deejay, quindi, spiega che nei mesi in cui la madre si è sottoposta alle terapie hanno registrato e una chiacchierata che, inizialmente, non pensava di voler condividere, poi qualcosa gli ha fatto cambiare punto di vista:

Abbiamo registrato una lunga chiacchierata durante le terapie. Ovviamente non era in forma, ma desideravo farle vivere questa esperienza. Inizialmente l’abbiamo fatto solo per noi, per la nostra famiglia. In queste ore ci ho riflettuto a lungo, ne abbiamo parlato, e vorrei che, con rispetto e delicatezza, più persone possibili conoscano la sua storia, i suoi pensieri, le sue riflessioni. Soprattutto adesso, quando ogni energia positiva è preziosa, terapeutica, e può essere di aiuto. La trovate online.

Gazzoli, che ha sempre tenuto lontano il suo privato dai riflettori, ribadisce anche nel post pubblicato su Instagram questo suo pensiero e aggiunge: "Vorrei che tutti sapessero chi è Giovanna, vorrei che la sua storia arrivasse a chiunque abbia voglia di ascoltarla. Perché è anche la mia. Perché può infondere speranza, forza e far sentire meno sole tante persone che stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi".