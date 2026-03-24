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Primo bacio nella Casa del GF Vip, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta la passione nella notte

Primo bacio nella casa del GF Vip: dopo una serata trascorsa sempre più vicini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte.
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A cura di Elisabetta Murina
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Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra due concorrenti. Protagonisti Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo una serata passata sempre più vicini, tra scambi di battute e complicità, i due si sono avvicinati sotto le coperte. Un interesse, quello tra l'ex volto di Temptation Island e l'ex concorrente di Ex On The Beach Italia, che è nato solo di recente: negli scorsi giorni il ragazzo aveva infatti mostrato un certo interesse per Ibiza Altea, che invece ora sembra aver puntato gli occhi su Nicolò Brigante.

Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, nella Casa più spiata d'Italia è nata la prima potenziale coppia: Renato e Lucia. Dopo una serata trascorsa sempre più vicini, tra carezze, sguardi complici e battute, tra i due è scattato un bacio pieno di passione. La concorrente si trovava a letto e, come si vede dalle immagini che circolano su X, il coinquilino l'ha raggiunta e l'ha baciata. Per il momento sembra che il resto dei coinquilini non sappia cosa sia successo tra loro.

Solo qualche giorno fa, a cominciare dal suo ingresso anticipato nella Casa, Renato sembrava essere interessato a Ibiza Altea. Aveva provato a ‘corteggiarla', cercando di far scattare tra loro quella scintilla, che però non c'è mai stata fino in fondo. Con il passare dalla settimana, la concorrente si era avvicinata a Brigante, ammettendo di volerlo conoscere e di sentire per lui quel qualcosa in più. Anche tra Lucia e Nicolò Brigante però sembrava esserci qualcosa: dopo un inizio non dei migliori, i due si stanno conoscendo meglio e stanno entrando in sintonia. Che siano le basi per il primo ‘triangolo amoroso' di questa edizione del Grande Fratello Vip? Si tratta ancora delle prime settimane di gioco e tutto potenzialmente potrebbe cambiare.

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