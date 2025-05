video suggerito

Sognando Ballando con le stelle, chi sono i 20 maestri nel cast del talent di Milly Carlucci stasera su Rai 1 Questa sera, venerdì 9 maggio, va in onda la prima puntata di Sognando…Ballando con le stelle. Durante lo show, nato per festeggiare i 20 anni del programma, si sceglierà un nuovo maestro per la prossima edizione, tra dieci ballerini professionisti. I nomi di chi parteciperà alle quattro puntate.

A cura di Ilaria Costabile

Da venerdì 9 maggio in diretta su Rai1, Milly Carlucci torna in diretta in prima serata con Sognando…Ballando con le stelle, evento per festeggiare i vent'anni del programma e per selezionare un nuovo maestro che entrerà nel cast dello show a partire dal prossimo autunno. Il talent sarà diviso in quattro puntate, dedicate al venerdì sera, durante le quali non mancheranno ospiti che sono stati gradi protagonisti delle passate edizioni, per celebrare questi due decenni di successi. Come sempre, accanto alla conduttrice, ci sarà Paolo Belli e la giuria in cui torneranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Non mancherà, poi, la giuria popolare con Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, con un nuovo ingresso quello di Matteo Addino. In trasmissione anche Alberto Matano, pronto a commentare ogni performance. Al pubblico il compito di decidere, attraverso i social, chi dovrà entrate a far parte del cast di Ballando. Ecco, di seguito gli aspiranti nuovi maestri e le coppie formate con i professionisti della trasmissione:

– Chiquito con Anastasia Kuzmina

– Aly-Z con Moreno Porcu

– Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

– Yuri con Alessandra Tripoli

– Eleonora con Luca Favilla

– Vanessa con Carlo Aloia

– Mario con Veera Kinnunen

– Hugo con Giada Lini

– Janiya con Pasquale La Rocca

– Valentina con Nikita Perotti

Chiquito

Classe 1981, il ballerino dominicano compirà 44 anni il prossimo 17 ottobre. È specializzato in balli caraibici, ha iniziato a ballare da bambino e nella sua carriera ha affiancato anche grandi protagonisti del mondo della musica. Ha creato la compagnia The Dominican Power È coreografo e ballerino nella produzione anglo americana del film StreetDance 2. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2016.

Aly-Z

Alice Atzeni, il cui nome arte è Aly-Z, è una ballerina di balli caraibici, formatasi nell'accademia Dominican Power di Chiquito, è diventata coreografa e ha fondato la scuola Urban Project Art Center che si trova in provincia di Rimini. È mamma di Penelope, nata due anni fa.

Yoyo Flow

Ballerino di balli caraibici si è formato in giro per il mondo e la sua passione per il ballo è diventata anche una missione. Da oltre vent'anni, infatti, aiuta gli aspiranti ballerini a trasformare la loro passione in una vera e propria carriera, organizzando grandi eventi in giro per il mondo con la sua NewStyle, con la quale ha creato un nuovo modo di ballare salsa cubana.

Yuri

Yuri Orlando è maestro e ballerino, ha fondato la sua scuola di ballo a Glasgow. Partecipa da anni a convention internazionali di ballo, concentrandosi soprattutto su danze caraibiche.

Eleonora

Eleonora Riccardi ha iniziato la sua carriera da giovanissima, prendendo parte a competizioni internazionali molto presto e vincendo anche dei premi.

Vanessa

Vanessa Lacedonia, pugliese, ballerina internazionale e campionessa mondiale, ha creato la scuola di ballo VL-Academy. Si è specializzata nel ballo latino americano, con influenze di altri generi che hanno creato una danza dinamica e ricca di energia.

Mario

Mario Cecinati è il ballerino che danzerà con Vera Kinnunen. È stato campione del mondo di danze latino americane ed è il nuovo vicecampione del Mondo WDSF PD 10 Danze. Ha iniziato a ballare per gioco, da bambino, finché non è diventata una vera e propria passione che lo ha portato a raggiungere livelli professionali, oltre che partecipare a competizioni internazionali.

Hugo

Hugo Nordström è il nome del ballerino che danzerà con Giada Lini. Già campione svedese di ballo, oltre che campione italiano

Janiya

Yanija, giovanissima ballerina, non solo di danze caraibiche, ma anche di hip hop, come si può notare spulciando il suo profilo social, dove è seguita da più di 100mila followers.

Valentina

Valentina Scuderi ballerà in coppia con Nikita Perotti. È stata per cinque volte finalista ai campionati italiani di ballo e per due volte campionessa mondiale. Gestisce la scuola Dance Vibes Studio ed è mamma della piccola Alba.