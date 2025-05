video suggerito

Chi è Yoyo Flow, ballerino cubano e concorrente a Sognando Ballando con le stelle Yoyo Flow, nome d'arte di Yoandy Villaurrutia, è un ballerino cubano. Ha 38 anni, originario di L'Avana, è riconosciuto come uno dei maestri e ballerini cubani di maggior successo. Gira il mondo in tour con il suo NewStyle: è sposato e ha una figlia.

A cura di Gaia Martino

Yoyo Flow, nome d'arte di Yoandy Villaurrutia, è il ballerino cubano in gara con la professionista Rebecca Gabrielli a Sognando…Ballando con le stelle, in partenza da venerdì 9 maggio in prima serata su Rai 1. Riconosciuto come uno dei maestri e ballerini di maggior successo a Cuba, gira in tour con il suo stile, il NewStyle, in tutto il mondo. Nato il 16 agosto 1987, è sposato e ha una figlia, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook.

Chi è Yoyo Flow a Sognando… Ballando con le stelle

Originario di L'Avana, Cuba, Yoandy Villaurrutia conosciuto come Yoyo Flow, si è diplomato a Cuba e dopo ha studiato varie discipline nella scuola di Tony Mendez a L'Avana. Noto per il suo flow, nel mondo della danza moderna e nel NewStyle, insegna nei più importanti Festival afrocubani internazionali. Ha 38 anni e ha lavorato in diversi spettacoli teatrali come Nacional de cuba, Melle, Astral, Carlos mar, e ha ballato negli show-ballet Tony Mendez, Havana dance star, YolDance. Su Instagram – il cui profilo è Yoyoflowofficial – è seguito da oltre 139mila follower. Con loro condivide video delle sue esibizioni e dei suoi corsi.

Da diversi anni in Europa, si legge nella sua presentazione nel sito Megustacubafestival.de, è riconosciuto come uno dei maestri e ballerini cubani di maggior successo nel continente. Sul suo profilo Facebook fa sapere che vive a Roma. Oggi gareggia con Rebecca Gabrielli a Sognando…Ballando con le stelle.

La vita privata di Yoyoflow: è sposato e ha una figlia

Stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, è sposato con una donna di nome Sophie, madre di sua figlia. Un anno fa circa, pubblicò un video nel quale all'aeroporto abbracciava sua figlia, ora adolescente. "Non importa quanti anni hai, sarai sempre la piccola di papà" ha scritto nella didascalia del tenero video.