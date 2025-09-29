Senatrice FdI contro Lucarelli per le frasi su Marcella Bella a Ballando: “Offensive e di carattere sessuale”

Dopo i commenti di Selvaggia Lucarelli e Guillemo Mariotto rivolti a Marcella Bella durante la puntata di Ballando con le stelle, interviene Campione, senatrice di FdI, per difendere l’artista e accusare i giurati. “Smutandata”, “Ci hai fatto vedere il duodeno” sono le parole che hanno scatenato polemica.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il debutto di Marcella Bella a Ballando con le stelle ha firmato la prima polemica dell'edizione del talent appena iniziata. I commenti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto rivolti all'artista al termine dell'esibizione hanno fatto storcere il naso alla senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, che in una nota ha accusato i due giurati di averle rivolto "frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale".

Le parole di Susanna Donatella Campione

"Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di Ballando con le stelle. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale. Si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato" ha scritto in una nota Susanna Donatella Campione, Senatrice di Fratelli d'Italia, facendo riferimento ai commenti di Selvaggia Lucarelli rivolti alla cantante, dopo la sua esibizione a Ballando. La politica ha continuato, complimentandosi con l'artista e concorrente del talent che "non ha replicato" alle dichiarazioni dei giurati. "Farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto".

I commenti su Marcella Bella a Ballando con le stelle

L'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le stelle lo scorso sabato si è conclusa con una standing ovation del pubblico e i commenti sarcastici di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno scatenato la polemica. "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Abbiamo visto di tutto. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni" ha dichiarato la giurata rivolgendosi alla cantante che risposto sottolineando di avere "il pantalone sotto". Ad alimentare le critiche anche il commento dell'altro giurato, Mariotto, che ha aggiunto: "Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno non voglio sapere".