Fabio Canino dopo i commenti sessisti a Marcella Bella chiede scusa: “È stata una battuta uscita malissimo”

Fabio Canino chiede scusa dopo i commenti a Marcella Bella: “Battuta uscita male, ma da qui a dire che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Dopo la replica di Guillermo Mariotto a Fanpage.it, arriva quella di Fabio Canino, che suona però come una vera e propria scusa all'indirizzo di Marcella Bella. Tutto è cominciato dopo l'esibizione della cantante con Chiquito nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle. I commenti dei giudici hanno colpito la cantante e hanno spinto la senatrice di Fratelli d'Italia Donatella Campione a un'interrogazione parlamentare. Canino, al Corriere della Sera, commenta: "La mia è stata una battuta uscita malissimo".

Le scuse di Fabio Canino a Marcella Bella

"Mi aspetto delle scuse da Fabio Canino", aveva detto Marcella Bella a Vita in Diretta ed eccole arrivate. Il giudice aveva detto che la cantante sembrava una "arrapata" che va nei villaggi turistici in cerca d'animatori.

La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio. Ho usato quella parola, “arrapata”, davvero fuori luogo. Scusarsi è una dimostrazione di forza, a maggior ragione lo faccio io che da sempre porto avanti una mia battaglia per la gentilezza.

"Da qui a dire che Ballando è un programma sessista è assurdo"

Poi, però, precisa: "da qui a sostenere che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo, anche perché da sempre è uno show che valorizza le donne. Ognuno si prende le responsabilità di quello che fa e io prendo la mia: ho fatto una battuta, per citare Marcella, senza un briciolo di testa".

Le parole degli altri giudici

Anche Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli hanno detto la loro. Il direttore del Corriere dello Sport: "Bisogna contestualizzare quello che è successo in una serata in cui si ride e si scherza, provocandosi anche. Pure a me hanno detto mille volte che ero il Richard Gere de noantri, mi hanno preso in giro per i capelli… se decontestualizzi tutto sembra offensivo ma Marcella stessa ha giocato con noi". E Selvaggia Lucarelli: "Ho ironizzato sul fatto che Marcella sia stata la concorrente più “nuda” mai vista a Ballando, perché Milly è sempre molto rigida sulle questioni “costumi”, non vuole ballerine troppo “sumtandate”. Marcella era oggettivamente molto svestita e sexy. Ho ironizzato su questo, nulla più". Serra le fila anche Milly Carlucci: "Giuria sessista? Non mi fate ridere. La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. La storia personale di ogni giurato parla da sé. Può essere uscita una battuta non troppo felice, ma non c’è mai intenzione di offendere nessuno".

