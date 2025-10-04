Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Fabio Canino si scusa con Marcella Bella a Ballando, interviene Lucarelli: “Sicura che i giudizi non ti interessino?”

Chiarimento in studio tra Marcella Bella e Fabio Canino dopo le parole della scorsa puntata. Interviene anche Selvaggia Lucarelli che prova a contestare la cantante che dice di non tener conto dei giudizi.
A cura di Ilaria Costabile
Ballando con le stelle 2025

Dopo quanto è accaduto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, in cui le parole rivolte a Marcella Bella hanno fatto non poco scalpore, la cantante torna in pista, accompagnata dal maestro Ciquito. Se Fabio Canino si scusa, Selvaggia Lucarelli non perde occasione per rimarcare il suo punto di vista.

È proprio Marcella Bella nel video che introduce la performance e dire di aver incassato malvolentieri quanto gli è stato detto da Fabio Canino, dicendo di aver riso della battuta di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nell'appuntamento con Ballando segreto, il format RaiPlay in cui i concorrenti della trasmissione si raccontano, la cantante aveva anche detto di non tener conto dei giudizi di persone in cui non si riconosce. La coppia arriva in studio e una volta conclusa l'esibizione si avvicina al banco dei giudici. Canino al Corriere della Sera aveva già chiarito le sue posizioni, ma prende subito parola dicendo:

Ti chiedo scusa per la battuta fuori luogo, è venuta proprio male, me ne sono reso conto dopo, è stata una battuta senza un briciolo di testa. L’importante è chiedere scusa. Ma questa cosa ho l'impressione che ti abbia dato una certa grinta, come se dicessi "ti faccio vedere io".

La cantante quindi risponde: "Accetto le scuse, capisco che si faccia spettacolo". Interviene, quindi, Selvaggia Lucarelli: "Marcella, tu sei diventata famosa per il tormentone, forte, tosta, indipendente ma non mi sembra che non ti interessino i giudizi degli altri". La cantante replica dicendo: "Selvaggia io non ti ho mai nominata, un conto è rimanerci male, non c'entra niente quello che stai dicendo tu. Io non mi riconoscevo in quella donna che stavate descrivendo". La giornalista, quindi, rincara la dose: "Mah non mi pare, anzi, mi sembra che invece tu ci stia giocando su questa cosa, sul fatto di voler essere sensuale e ti dico è una cosa che mi piace". Il battibecco si chiude così, con Marcella Bella che giura di essere tranquilla e di aver pensato solo al suo divertimento.

