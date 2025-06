video suggerito

Flavio Briatore: "A mio figlio una paghetta di 500 euro al mese. Con Elisabetta Gregoraci mai più una coppia" Flavio Briatore ha parlato del rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Non saremo mai più una coppia, ma è stata il più grande amore della mia vita". E sul figlio Nathan Falco avuto insieme: "Una paghetta di 500 euro al mese, difficile non viziarlo".

A cura di Elisabetta Murina

Flavio Briatore ha le idee chiare sul rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Non saremo mai più una coppia". Idea che anche la showgirl e conduttrice condivide, come aveva già spiegato in passato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ci vogliono sempre vedere insieme a tutti i costi". Oggi hanno trovato il loro equilibrio, dopo tentativi e difficoltà, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco avuto insieme 15 anni fa.

Il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Nonostante non siano più una coppia da ormai diversi anni, Briatore e Gregoraci hanno mantenuto uno stretto legame per il bene del figlio Nathan Falco. L'imprenditore ha spiegato al Corriere della Sera: "Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra". E sul fatto che la showgirl spia il suo cellulare quando dorme, ha commentato: "Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho".

"A mio figlio una paghetta di 500 euro al mese"

Briatore ha poi parlato del rapporto con il figlio Nathan Falco, che oggi ha 15 anni e studia alla Boarding School in Svizzera: "L’importante è che a scuola vada bene. Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo". Tra gli interessi di ‘Briatore Junior', niente Formula 1 come il padre ma tutto ciò che riguarda il mondo del Food e Beverage: "In uno qualunque dei nostri ristoranti conosce il nome di tutti i ragazzi. Anche in Kenya è così".

L'imprenditore, per il futuro, augura al figlio la felicità e non per forza la sua stessa professionale: "È banale, ma gli auguro di avere la salute e di essere felice. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io". Quanto alla paghetta, Briatore ha confessato: "Mi sembra 500 euro al mese".