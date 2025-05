video suggerito

Elisabetta Gregoraci: "Controllavo il cellulare di Briatore mentre dormiva. A Striscia preferirono Canalis a me" Elisabetta Canalis si racconta in un'intervista. La showgirl parla del legame che ancora la unisce a Flavio Briatore e ricorda gli inizi della sua carriera in tv.

Elisabetta Gregoraci si racconta in un'intervista. La showgirl parla della sua carriera e della sua relazione con Flavio Briatore, una storia finita ma che continua per via dell'amore che li lega al loro primogenito Nathan Falco e della reciproca stima che li unisce.

Elisabetta Gregoraci: "Dispiaciuta perché dopo 7 anni mi hanno tolto Battiti Live"

Elisabetta Gregoraci è una velina mancata, scartata ai provini di Striscia La Notizia. "Arrivai fino in fondo, poi presero la Canalis" ha rivelato la showgirl al Corriere della Sera. La responsabile dei casting, però, le assicurò che avrebbe fatto molta strada. La scorsa estate ha trascorso un "brutto periodo" che ora ha superato: "Troppo stress, mi si erano abbassate le difese immunitarie. Ho accusato il distacco da mio figlio, che è andato a studiare in Svizzera. I primi mesi di lontananza sono stati difficili, ma tutto va affrontato con la massima tranquillità". A incidere sul suo stato d'animo, la mancata conduzione di un evento musicale a cui teneva molto: "Dopo sette anni mi hanno tolto il mio programma, Battiti Live, mi è dispiaciuto ma ora sto bene". Parlando del figlio Nathan Falco di quindici anni, ha ammesso: "Sta facendo un percorso di crescita molto diverso da quello che ho avuto io. Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà". Gli insegna il valore delle cose e ci tiene che lui comprenda la fortuna che ha. Si augura che non diventi "un figlio di papà": "Lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato".

Elisabetta Gregoraci: "Ho chiuso io con Giulio Fratini, c'è stato un motivo di dispiacere"

Nathan Falco è nato dall'amore con Flavio Briatore, ex con cui Gregoraci è in ottimi rapporti: "Ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto. Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio". I due si vogliono molto bene: "Quando è stato male e l'hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato". C'è ancora chi spera in un ritorno di fiamma: "Io e Flavo siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi". Al momento, però, "stanno bene così": "Siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello". Come coppia, sono spesso stati al centro delle critiche e ancora adesso a Gregoraci vengono dette "cattiverie": "Se vado in un posto: ‘Ah, gliel'ha pagato Briatore il biglietto'. Come se vivessi a carico suo. Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali".

L'accusa più gettonata è che non si siano sposati per amore: "Parlano della differenza d'età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi". Una volta controllò il suo cellulare: "Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po' vergognata, dopo mi ha fatto ridere". Da poco ha chiuso una relazione importante: "Con Giulio (Fratini, ndr) è finita dopo due anni. Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco. Ora comunque siamo in buoni rapporti". Ha sofferto, ma non spiega per cosa in particolare: "C'è stato dispiacere per un fatto che è accaduto, di cui però non voglio parlare".