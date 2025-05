video suggerito

Elisabetta Gregoraci: "Ho imparato a prendermi in giro, i comici mi attaccavano per il mio ex Flavio Briatore" Elisabetta Gregoraci torna su Rai2 con "Audiscion" ancora una volta insieme a Gigi e Ross: "Ormai scherziamo tra noi, di quando eravamo giovani e belli".

Da questa sera il ritorno di un personaggio a suo modo iconico: Elisabetta Gregoraci. Non è la solita conduttrice istituzionale che si prende sul serio quella che da stasera vedremo su Rai2 con "Audiscion", almeno è quanto promette nell'intervista di Daniele Priori per Libero. Ne viene fuori il ritratto di una donna che ha fatto del sorriso e dell'autoironia la sua cifra stilistica. "Audiscion" è un format che ridisegna la comicità italiana tra satira e stand-up, portando sul palco un variegato ensemble di talenti da ogni angolo del Paese. Ecco che cosa ha detto nel corso dell'intervista.

Il rapporto con Gigi e Ross

"Ormai scherziamo tra noi, ci raccontiamo di quando eravamo giovani e belli", confessa la conduttrice parlando del sodalizio con i due comici napoletani. Un'amicizia professionale che dura da quattordici anni, cementata da tredici edizioni di "Made in Sud" e una di "Mad in Italy". Il trio funziona perché si è creato un equilibrio perfetto: "Sul palco ci limitiamo anche perché c'è gente che ci guarda da casa", spiega con un sorriso, lasciando intuire che dietro le quinte le risate sono ancora più libere.

"Ho subito battute legate al mio ex marito"

Quando le viene chiesto se abbia mai subito battute pesanti, la Gregoraci non si sottrae: "Negli anni ho subito battute per lo più legate al mio ex marito. Su quell'argomento si sono letteralmente sprecati…". Un chiaro riferimento a Flavio Briatore, figura che ha inevitabilmente segnato anche la sua carriera mediatica. Eppure, la conduttrice mantiene una linea di condotta precisa: "Posso fare delle battute mantenendo però intatto sempre il rispetto per chi ho davanti".

La lite con Gino Fastidio

Nel 2019 venne fuori, in un retroscena di Fanpage.it, una lite tra l'attrice e l'allora comico di Made in Sud Gino Fastidio. Si trattò di una aggressione confermata dalla stessa attrice: "Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e l'ha fatto con più persone. Non stava bene…si, purtroppo senza motivazione al contrario delle cose scritte…no, ci sarà…". Gino Fastidio prese poi una pausa dal programma, non prima di aver chiesto pubblicamente scusa sul palco del programma.