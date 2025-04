video suggerito

Elisabetta Gregoraci fa gli auguri a Flavio Briatore, nel messaggio svela il nomignolo con cui lo chiama Elisabetta Gregoraci ha fatto gli auguri su Instagram a Flavio Briatore e nel messaggio aggiunto tra le stories ha rivelato pubblicamente il nomignolo con cui lo chiama. “Buon compleanno Fla, detto anche il mio Gufetto”, le parole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, sabato 12 aprile, Flavio Briatore ha compiuto 75 anni. Il famoso imprenditore si trova a Bahrain per le qualifiche della F1: per questo motivo la sua famiglia, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore, gli hanno fatto dei teneri auguri sui social. Nel messaggio scritto dalla conduttrice televisiva spunta fuori anche il "nomignolo" che usa per chiamare il papà di suo figlio al quale è molto legata.

Il messaggio di auguri di Elisabetta Gregoraci per Flavio Briatore

"Buon compleanno Fla, detto anche il mio Gufetto. Più di 20 anni che ci supportiamo e sopportiamo. Auguri, ti voglio bene. Eli": con queste parole scritte sui social a corredo di una foto insieme, Elisabetta Gregoraci ha fatto gli auguri al papà di suo figlio, celebre imprenditore ora impegnato nelle qualifiche della F1, svelando anche il nomignolo con cui lo chiama da sempre.

Alla story in questione ne ha aggiunta un'altra che li vede anni fa, su un letto, poco dopo essere diventati genitori. "Auguri dalla tua family" ha scritto la conduttrice. I due, nonostante la separazione avvenuta anni fa, sono rimasti molto uniti.

Il rapporto tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci oggi

L'anno scorso Flavio Briatore smentì il riavvicinamento "sentimentale" a Elisabetta Gregoraci. Dopo che l'ex moglie mostrò pubblicamente una certa gelosia nei suoi confronti, l'imprenditore chiarì la sua posizione sottolineando che, nonostante il matrimonio si fosse interrotto, "per me Elisabetta è famiglia", disse. Tempo prima anche la Gregoraci si era espressa sul rapporto con l'ex marito spiegando:

Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero.