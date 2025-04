video suggerito

Flavio Briatore contro chi si fa i selfie davanti alla salma di Papa Francesco: “Sembrava un circo” Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore si è scagliato contro le persone che hanno scattato un selfie di fronte al feretro del Santo Padre: “Sembrava di essere al circo”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I selfie di fronte al feretro di Papa Francesco hanno fatto molto discutere. Nelle ore precedenti al funerale del Pontefice, tantissimi i video e le immagini di persone che si fotografavano davanti alla salma del Santo Padre, esposta all'altare della Basilica Vaticana. A dare un duro giudizio sulla vicenda è stato Flavio Briatore, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video in cui critica chi ha compiuto il gesto (che per tanti rappresenta una grave mancanza di rispetto).

Flavio Briatore sui selfie con la salma del Papa: "Chi lo ha permesso?"

Nel filmato apparso sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore non se la prende solo con chi ha scattato un selfie di fronte alla salma di Bergoglio, ma anche contro i responsabili della sicurezza del Vaticano. "Sto vedendo in televisione i funerali del Papa – esordisce nel video – Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l'ultimo saluto al Papa e che cerca di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio… Ma chi è che permette alla gente di entrare in Chiesa in un momento del genere per fare i selfie?". E ancora:

Tutti a fare selfie invece che portare una preghiera, un pensiero, un saluto. Era come essere al circo. Io non so chi gestisce la sicurezza. Quella che stiamo vedendo è una roba incivile.

L'indignazione per i selfie di fronte alla salma di Papa Francesco

La professoressa Daniela Villani, associato all'Università Cattolica di Milano in Psicologia Generale, in un'intervista all'Adnkronos aveva provato a dare una spiegazione al fenomeno dei selfie con il feretro del Pontefice. Per l'esperta, si tratterebbe di un gesto legato alla ricerca di consenso "Io ci sono, lo faccio vedere e divento popolare".

In tanti hanno condannato gli autori di tali scatti. Su X si leggono diversi tweet su questa scia: "È vergognoso, semplicemente vergognoso che qualcuno si faccia un selfie davanti la bara del Papa". E ancora:

Ho visto gente fare file mostruose per arrivare a S. Pietro e sollevare in alto il braccio e poi farsi un selfie davanti alla bara di Papa Francesco. Dando le spalle alla bara, si intende. Postare video o selfie è ormai diventata, per certa gente, l'unica prova di esistere.