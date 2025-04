video suggerito

Nathaly Caldonazzo si scusa per la foto alla salma di Papa Francesco: "Ho pubblicato un post non opportuno" Nathaly Caldonazzo ha scritto un messaggio di scuse per aver pubblicato nelle scorse ore, uno scatto della salma di Papa Francesco. Dopo le critiche ricevute la showgirl ha cancellato il post e si è scusata per l'accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Nathaly Caldonazzo è intervenuta sui social nelle ultime ore dopo le polemiche scatenatesi a seguito della pubblicazione di un post in cui mostra la salma di Papa Francesco. La showgirl è stata fortemente contestata, per cui ha cancellato il post in questione ed è poi apparso nelle storie su Instagram un messaggio, con il quale ha voluto manifestare il suo dispiacere per l'accaduto.

Lo scatto alla salma di Papa Francesco, poi cancellato

La showgirl ha pubblicato in alcune storie su Instagram un messaggio di scuse a seguito dell'episodio verificatosi nella giornata di ieri. Caldonazzo, infatti, era tra le 20mila persone che hanno atteso ore per rivolgere un ultimo saluto a Papa Francesco, pubblicando uno scatto della salma e scrivendo: "Un saluto da vicino. Ciao Papa Francesco". Una foto che ha scatenato polemiche non indifferenti da parte di vari utenti sui social che hanno contestato la scelta del noto volto tv, sottolineando la mancanza di rispetto e delicatezza per un momento così delicato, in molti infatti si sono chiesti quale fosse la necessità di fotografare un defunto e, soprattutto, di condividere lo scatto.

Il post di Nathaly Caldonazzo poi cancellato

Il messaggio di scuse di Nathaly Caldonazzo

Il post è stato poi cancellato dopo la pioggia di critiche e la showgirl ha voluto spiegare cosa è accaduto negli attimi in cui ha scelto di condividere quello scatto con i suoi followers. Nathaly Caldonazzo, quindi, ha scritto un messaggio di sentite scuse scuse, dicendo di raccogliersi in preghiera per il pontefice:

Cari amici e amiche, anch'io ho voluto dare il mio saluto e ancor di più la mia preghiera per Papa Francesco. Chiedo scusa, ma il vortice di emozioni mi ha portato a pubblicare un post non opportuno, in quel momento pensavo che un fotogramma condiviso solo la finestra di un cuore. Prego e rimango in silenzio per questo momento di dolore per Papa Francesco e di speranza verso i suoi insegnamenti.