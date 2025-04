Elisabetta Gregoraci: “Oggi sono single, sto bene da sola. Dopo Flavio Briatore ho amato e sofferto tanto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli ospiti della puntata del 13 aprile di Verissimo, in onda su Canale 5, anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl si è raccontata nello studio di Silvia Toffanin, parlando dei recenti problemi di salute, per i quali è stata ricoverata in ospedale 10 giorni, e della sua vita sentimentale.

Come sta Elisabetta Gregoraci dopo il ricovero in ospedale

Lo scorso settembre Elisabetta Gregoraci era stata ricoverata in ospedale per alcuni problemi di salute. Pubblicando alcuni scatti su Instagram, la showgirl aveva spiegato: "Ora devo pensare a me stessa". A distanza di qualche mese, ha raccontato a Silvia Toffanin cosa le è successo e cosa ha capito attraverso questa esperienza:

Adesso sto bene, sto attraversando una fase delicata della mia vita, dove ho capito delle cose. Mi sono fermata un secondo e ho detto ‘mi devo voler bene'. Il mio fisico mi stava dicendo che dovevo fermarmi.

La showgirl ha spiegato di essersi sentita male all'improvviso per una serie di cause legate anche a quello che stava succedendo nella sua vita: "Un programma che va via dalla tua vita, che era una famiglia e non solo un lavoro, il trasferimento di mio figlio a Ginevra, poi la vita sentimentale". Gregoraci aveva contratto un'infezione, che l'ha portata a essere ricoverata per 10 giorni:

Si sono messe insieme tutte queste cose e sono crollata. Sono finita in ospedale perché avevo una febbre molto alta, non capivamo cosa fosse. Mi hanno trovato una brutta infezione, causata da difese immunitarie troppo basse e stress.

Elisabetta Gregoraci è single, il rapporto con Flavio Briatore

Gregoraci ha parlato con Silvia Toffanin anche della sua vita sentimentale, spiegando al momento di essere single: "Sto molto bene come sto, da sola, anche in questo sono cambiata, prima avevo paura. Ho avuto delle frequentazioni che sono durante anche anni, però poi mi sono resa conto che non andavano bene per me, quindi ho lasciato andare".

"Hai amato davvero dopo Flavio Briatore?", ha chiesto Toffanin alla sua ospite. "Ho amato anche dopo di lui, amato e sofferto tanto. Ci sono state storie poi finite", ha spiegato la showgirl. Con il suo ex marito ad oggi un rapporto sereno e rispettoso. Lei gli è stata accanto anche quando l'imprenditore ha annunciato di avere alcuni problemi di salute:

Penso che questo siano le cose importanti della vita, non ho fatto una cosa straordinaria ma una che secondo me era giusto fare. È bello rispettarsi e volersi bene, rimanere una famiglia. Alla base ci deve essere un'intelligenza da parte di entrambi, Ci sono state e ci sono ancora delle difficoltà