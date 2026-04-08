Chi è Lodovico Patti, l’imprenditore 28enne nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

È un imprenditore più giovane di 22 anni l’uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. Si tratterebbe di Lodovico Patti, originario di Lodi e impiegato nell’azienda di famiglia.

Sono state le foto pubblicate da Diva e Donna a svelare la storia d’amore in corso tra Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, archiviata la relazione con Giulio Fratini (oggi legato ad Antonella Fiordelisi), è stata fotografata al fianco di un imprenditore al quale era già stata accostata nel 2025. Si tratterebbe proprio di Patti, 28enne imprenditore originario di Lodi e impiegato nell’azienda di famiglia, che si occupa di edilizia e legname. Tra i due ci sono 22 anni di differenza.

Il precedente: l’estate 2025 in Costa Azzurra

Già nel 2025, Elisabetta era stata accostata a Patti. All’epoca i due erano stati fotografati Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio. Qualche settimana dopo, la showgirl era partita alla volta di Bali mostrandosi sempre sola sui social. Ma già in quel periodo si vociferava che ad accompagnarla durante quella vacanza fosse stato proprio Lodovico. La conoscenza tra i due risalirebbe ai primi mesi del 2025, quindi, se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di un legame che dura da oltre un anno.

Singolare che, fino a oggi, Elisabetta non abbia lasciato trapelare nulla ma non è raro che la showgirl difenda così strenuamente la sua vita privata. Anche in occasione dei legami con i fidanzati che hanno preceduto Lodovico, Gregoraci è stata bene attenta a non farsi intercettare né a lasciare indizi sui social. Aveva abbassato le difese solo quando la relazione con Fratini era diventata importante, mostrando qualche immagine del compagno sui social. Dopo quella rottura, però, Elisabetta è tornata alla riservatezza di sempre.

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Il profilo Instagram blindato di Lodovico Patti

Lodovico, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di essere riconosciuto. Per questo motivo, già dallo scorso anno, ha blindato il suo profilo Instagram per evitare incursioni da parte dei curiosi. A poter vedere ciò che pubblica sui social sono appena 1500 persone, quelle che lo seguono. Ma anche in quel caso, il giovane è restio a condividere troppo di se stesso tanto che sono appena 10, in totale, i post pubblicati su Instagram.