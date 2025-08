Elisabetta Franchi ha un nuovo fidanzato dopo Alan Scarpellini, si chiama Angelo ed è di Napoli

Elisabetta Franchi sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la rottura dall'ex compagno Alan Scarpellini, padre di suo figlio Leone. A testimoniarlo uno scatto condiviso dalla stilista sul suo profilo Instagram, in cui appare insieme a un misterioso nuovo fidanzato mentre è in barca a Porto Cervo: si chiama Angelo ed è di Napoli.

Elisabetta Franchi insieme al nuovo fidanzato

Sul suo profilo Instagram privato, su cui condivide tutto ciò che della sua vita riguarda aspetti che prescindono dal lavoro, la stilista 56enne ha condiviso alcuni scatti insieme a un ragazzo misterioso. Tutto ciò che sappiamo è che si chiama Angelo, è originario di Napoli e su Instagram è presente con il nome utente "facciadangel0". Alcune indiscrezioni riferiscono che lavorerebbe come imprenditore e modello. I due erano stati beccati insieme per la prima volta insieme a Porto Cervo, in Sardegna. Ma l'ufficializzazione della relazione è arrivata in queste ore. A corredo del post, Franchi ha scritto: "È così: essere liberi e niente, se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi".

Il tradimento di Alan Scarpellini e la rottura

Qualche mese fa, Elisabetta Franchi affidava al microfono del podcast di Giulia Salemi una confessione sul tradimento del suo ex compagno storico: “La separazione è stata un grandissimo dolore. Ho assunto sette investigatori per scoprire il tradimento”. Lei e Alan Scarpellini sono stati insieme per 17 anni, dal loro amore è nato Leone, il secondo figlio di Franchi dopo Ginevra, avuta da Sabatino Cennamo. Franchi ha anche ricordato il momento in cui, prove alla mano, tentò senza successo di spingere il suo ex compagno a raccontarle la verità. Un’ammissione che da parte dell’uomo non è mai arrivata. “Hai mai visto un uomo ammettere un tradimento?”, aveva chiesto divertita la stilista a Salemi, “Negheranno fino alla morte”.