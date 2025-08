Elisabetta Franchi criticata per le foto con il fidanzato e ragazzi giovani, lo sfogo: “Faccio ciò che voglio”

Elisabetta Franchi è stata attaccata su Instagram dopo aver pubblicato degli scatti con il nuovo fidanzato Angelo e dei brevi video in barca con ragazzi più giovani di lei. “Sono chiamati ‘gigolò’ solo perché con me, sono amici. Faccio quello che voglio”, ha risposto alle critiche. Poi ha svelato in che rapporti è con l’ex marito Alan Scarpellini.

Elisabetta Franchi sta vivendo una nuova fase della sua vita sentimentale. Dopo il matrimonio finito con Alan Scarpellini, la stilista ha pubblicato sui social la prima foto con il fidanzato Angelo. Si tratta di uno scatto che li ritrae in barca abbracciati e che non lascia dubbi sulla natura del loro rapporto. Tuttavia, le critiche non sono tardate ad arrivare: Franchi è stata attaccata per la differenza d'età con il compagno e anche perché spesso si mostra in barca con ragazzi più giovani. Così, ha deciso di rispondere.

Elisabetta Franchi in barca con ragazzi più giovani, la risposta alle critiche

Tra le sue storie Instagram, Elisabetta Franchi ha condiviso alcuni momenti della sua estate, che sta trascorrendo al mare con amici e con il nuovo fidanzato Angelo. Negli scatti e nei brevi video pubblicati, al fianco della stilista compaiono spesso ragazzi giovani, che sono stati oggetto di critica e definiti "gigolò", alludendo magari a un rapporto di tipo sessuale. La diretta interessata però è intervenuta per fare chiarezza, precisando che si tratta solamente di amici: "Io non ho bisogno di giustificarmi con nessuno (in tantissimi mi avete scritto che non dovevo dare spiegazioni a nessuno). L'ho fatto solo per rispetto verso quei ragazzi, chiamati "gigolò" solo perché spesso sono in barca con me. Sono amici, figli di amici, persone perbene". Poi ha concluso: "Faccio ciò che voglio, con chi voglio, quando voglio. Chi mi conosce lo sa".

In che rapporti sono Elisabetta Franchi e l'ex marito

Rispondendo al commento di un utente su Instagram, Elisabetta Franchi ha rivelato anche in che rapporti è con l'ex marito Alan Scarpellini. I due sono stati insieme per quasi 20 anni e dal loro amore è nato Leone. L'uomo l'ha tradita con un'altra donna ma, nonostante la stilista avesse prove a disposizione, lui non l'ha mai ammesso. "Lo sento tutti i giorni", ha scritto sui social sotto al suo ultimo post. E ha poi aggiunto: "Lui non è fidanzato".